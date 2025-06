watchOS 26 Introduit un geste pour supprimer les notifications

Apple, dans watchOS 26, a ajouté un geste de poignet à une main pour supprimer les notifications, disponible uniquement sur les modèles récents d'Apple Watch. Les montres des deux dernières années sont les seules à faciliter cette action.

Un mouvement rapide du poignet

En levant et en secouant votre poignet – un rapide retournement aller-retour – vous pouvez supprimer les notifications, mettre en silencieux les appels, les minuteurs ou les alarmes, et revenir au cadran de la montre. Un plus non négligeable lorsque l'on a les mains prises, comme en cuisinant, conduisant ou en faisant du sport.



Cette astuce utilise l'accéléromètre, le gyroscope et un modèle d'apprentissage automatique pour détecter les mouvements du poignet. Elle est exclusive à l'Apple Watch Series 9, l'Apple Watch 10 et l'Apple Watch Ultra 2.

Les autres nouveautés de watchOS 26

watchOS 26 adopte le design Liquid Glass d'Apple, et Apple Intelligence alimente une fonction Workout Buddy offrant des encouragements parlés personnalisés (pour le moment limité à l'anglais). L'application Exercices présente une nouvelle disposition et propose des suggestions musicales basées sur vos goûts et le type d'entraînement. La traduction en direct est également ajoutée pour les messages, une fonctionnalité introduite sur iOS 26.



watchOS 26 est disponible pour les tests des développeurs dès maintenant, avec une bêta publique prévue le mois prochain via le programme de logiciels test d'Apple.