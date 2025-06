Spigen lance un chargeur pour Apple Watch inspiré de l’iMac G3

La marque Spigen a dévoilé un nouveau chargeur pour Apple Watch, qui rejoint sa série C1, conçu dans le style de l’emblématique iMac G3. La série C1 s’inspire des designs classiques d’Apple, avec notamment la coque iPhone C1.

Spigen joue la carte nostalgie

Proposé au prix de 34,99 $, le support de charge Apple Watch Classic C1 est un boîtier pour un câble Apple Watch (non inclus). Les utilisateurs peuvent insérer leur propre accessoire, y compris ceux compatibles avec la charge rapide pour une vitesse optimale. Côté pratique, le câble de charge passe par l’arrière du support, permettant de cacher l’excédent pour un rendu soigné.

Le support reproduit l’apparence de l’iMac G3, avec le disque de charge intégré dans l’« écran ». Il comprend une fente pour lecteur de disque à l’avant et deux boutons de commande. L’arrière en plastique translucide est disponible en quatre couleurs — Tangerine, Graphite, Bondi Blue et Ruby — reprenant la palette originale de l’iMac G3, le Bondi Blue (qui tend vers le vert) étant particulièrement emblématique.



Le chargeur pour Apple Watch inspiré de l’iMac G3 est disponible sur le site de Spigen. Comptez 20 $ pour la livraison vers la France. C'est cher, d'autant que Spigen vend également ses produits sur Amazon. Le chargeur C1 pour Apple Watch est déjà présent, mais pas encore en stock. Mieux, il est à 18,99 € seulement !



Comme expliqué plus haut, la gamme C1 de Spigen inclut également des coques pour iPhone et AirPods inspirées des produits Apple vintage. D'ailleurs, la coque C1 de Spigen pour iPhone 16 Pro est à 35 €.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.