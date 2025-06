L'Apple Watch Ultra 3 est vraiment prévue pour septembre avec l'iPhone 17

L'analyste Jeff Pu de GF Securities nous parlait hier des AirPods Pro 3 repoussés à 2026, mais il a également évoqué le calendrier d'autres produits, dont l'Apple Watch Ultra 3. Relayée par @jukanlosreve sur X, la feuille de route confirme que la montre la plus chère sera bien lancée cette année, en même temps que la série iPhone 17 et l'Apple Watch Series 11.

Un lancement imminent

Les fans de l'Ultra attendent la version 3 depuis 2023, Apple ayant sauté une mise à jour en 2024, se contentant d'ajouter une option de couleur titane noir à l'Ultra 2 lors de la présentation des iPhone 16. Cela représente près de deux ans sans changements significatifs pour cette montre connectée qui vise les aventuriers et les grands sportifs, mais que l'on retrouve désormais au poignet de nombreux clients. Son look et son autonomie étant des arguments forts.

Les nouveautés attendues sur la nouvelle Ultra 2025

Si la date de sortie ne semble plus faire de doute, les nouveautés ne devraient pas très nombreuses. Mark Gurman de Bloomberg suggère que l'Ultra 3 pourrait inclure une connectivité par satellite et la 5G, ce qui justifierait potentiellement le long cycle de développement. Voici la liste des changements probables :

Détection d’hypertension : Suivi des tendances de tension, alerte en cas d’hypertension, incite à consulter un médecin.

: Suivi des tendances de tension, alerte en cas d’hypertension, incite à consulter un médecin. Écran amélioré : OLED LTPO3, taux de rafraîchissement plus rapide, 40 % plus lumineux en angle.

: OLED LTPO3, taux de rafraîchissement plus rapide, 40 % plus lumineux en angle. Nouvelle puce : Probablement S11, plus compacte ou puissante, libère de l’espace interne.

: Probablement S11, plus compacte ou puissante, libère de l’espace interne. Connexion satellite : Envoi de SMS sans réseau cellulaire/Wi-Fi, gratuit 2 ans.

: Envoi de SMS sans réseau cellulaire/Wi-Fi, gratuit 2 ans. 5G : Modem MediaTek avec 5G RedCap, remplace le 4G LTE.

: Modem MediaTek avec 5G RedCap, remplace le 4G LTE. Design arrière repensé et charge rapide : Dos métallique, meilleure réception cellulaire, charge à 80 % en ~30 min.

Les autres produits à venir chez Apple

La feuille de route de Pu anticipe également le lancement d'une tablette domotique HomePad en 2025, mais repousse donc les AirPods Pro 3 à 2026, contredisant certaines prédictions. Le keynote de rentrée risque d'être bien chargé, avec en star l'iPhone 17 Air, le premier téléphone ultra fin d'Apple.