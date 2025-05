Voici le poids supposé de l'iPhone 17 Air

Apple devrait dévoiler l'iPhone 17 Air ultra-fin plus tard cette année, avec des fuites récentes apportant des éclaircissements sur son poids et les spécifications de sa batterie, ainsi que des spéculations persistantes sur son design et ses performances.

Poids et capacité de la batterie

Après les dimensions, dont l'épaisseur, une fuite provenant du compte "yeux1122" sur Naver nous explique que l'iPhone 17 Air de 6,6 pouces pèse environ 145 grammes et dispose d'une batterie de 2 800 mAh, basée sur un "échantillon confirmé pour la production de masse". Ce poids supposé est pratiquement incroyable puisqu'il place le téléphone entre l'iPhone SE 2 (148 grammes) et de l'iPhone 13 mini (141 grammes), loin derrière un iPhone 16 Plus (199 grammes), tandis que la capacité de la batterie est proche de celle de l'iPhone 12 avec 2 815 mAh. Le leaker rappelle qu'Apple pourrait intégrer une batterie à haute densité, augmentant potentiellement la capacité de 15 à 20 %.



Le rapport poids / taille est épatant, , surpassant le dernier Samsung Galaxy S25 Edge.

Technologie et performances de la batterie

L'analyste Ming-Chi Kuo a précédemment indiqué que l'iPhone 17 Air utiliserait une batterie à haute densité, et un récent rapport asiatique a affirmé que le fournisseur d'Apple, TDK, se prépare à livrer des batteries en silicium d'ici la fin du mois de juin, ce qui pourrait faire de cet appareil le premier iPhone doté de cette technologie avancée. Cependant, les attentes concernant l'autonomie de la batterie sont mitigées. Wayne Ma de The Information a rapporté que seuls 60 à 70 % des utilisateurs pourraient passer une journée complète sans recharger, contre 80 à 90 % pour les autres iPhones, incitant Apple à prévoir une coque-batterie en tant qu'accessoire optionnel. À l'inverse, Mark Gurman de Bloomberg suggère que l'autonomie sera comparable à celle des iPhones actuels grâce à des optimisations matérielles et logicielles via l'IA.

Design et caractéristiques

Avec une épaisseur supposée de 5,5 mm, l'iPhone 17 Air devrait selon toute vraisemblance intégrer le modem C1 économe en énergie d'Apple et ne pas inclure de caméra Ultra Wide, ce qui pourrait libérer de l'espace pour une batterie plus grande. L'appareil devrait remplacer le modèle "Plus" dans la gamme iPhone 17, avec un lancement prévu mi-septembre, conformément au calendrier habituel d'Apple pour l'automne.



Dans moins de quatre mois, nous découvrirons donc l'iPhone 17, l'iPhone 17 Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max.