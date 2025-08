Keynote iPhone 17 : les opérateurs confirment la date du 9 septembre

Selon des documents internes obtenus d'un opérateur allemand, l'événement de lancement de l'iPhone 17 d'Apple est bien prévu pour le mardi 9 septembre 2025 à Apple Park, comme nous l'annoncions le mois dernier. Cela correspond également aux prévisions basées sur les schémas de lancement historiques d'Apple.

Pourquoi le 9 septembre ?

En analysant les lancements d'iPhone de 2021 à 2024, la semaine du 8 septembre s'est imposée comme la période probable, le mardi étant le jour préféré d'Apple pour les annonces. Le passage au lundi l'année dernière était probablement destiné à éviter un débat présidentiel américain, mais le 9 septembre correspond au créneau habituel du mardi.

Le site allemand iPhone-Ticker rapporte que des documents provenant d'un opérateur mobile confirment la date du 9 septembre, laissant aux vendeurs de forfaits 35 jours pour se préparer au lancement. C'est ce que nous disions en juillet, ensuite corroboré par Mark Gurman de Bloomberg, l'officieux relais d'Apple.

Dates clés à retenir

Le calendrier post-keynote d'Apple suit un schéma prévisible :

Keynote : mardi 9 septembre 2025

Précommandes : vendredi 12 septembre 2025

iOS 26 en version finale : lundi 15 septembre 2025

Expédition et disponibilité en magasin : vendredi 19 septembre 2025

Les iPhone 17

Quel modèle d'iPhone 17 envisagez-vous d'acheter parmi l'iPhone 17, l'iPhone 17 Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. Rappelons que les deux premiers auront enfin droit à un écran OLED 120 Hz, tandis que le "Air" sera le plus fin jamais commercialisé par Apple, avec 5,5 mm d'épaisseur. Quant aux Pro, ils devraient être plus performants à tous les niveaux, notamment du côté de la prise de vidéo (8K ?) et des jeux avec la puce A19 Pro.