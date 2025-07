Intel pourrait produire des puces Apple et Nvidia avec le process 14A

L’activité de fonderie d’Intel est à un tournant critique, Apple représentant potentiellement son dernier espoir, selon l’analyste Jeff Pu. Les résultats du deuxième trimestre d’Intel ont été décevants, entraînant une chute de 8,5 % de son action, marquant un premier trimestre complet difficile pour le nouveau PDG, Lip-Bu Tan, en poste depuis avril 2025.

Un retour du partenariat avec Apple ?

Le patron restructure les opérations d’Intel, misant quasiment tout sur le nœud 14A de nouvelle génération, développé en interne. Tan a souligné à Reuters que décrocher un client majeur pour le processus 14A est crucial, avertissant qu’un échec pourrait conduire Intel à abandonner ses efforts de fabrication avancée. Intel collabore activement avec des clients potentiels, Tan précisant que les investissements dans le 14A dépendent de commandes confirmées pour établir la confiance par une exécution fiable.

La note de Jeff Pu indique qu’Intel a distribué des kits de conception préliminaires du processus 14A à des partenaires, Apple et NVIDIA manifestant de l’intérêt. Apple pourrait adopter le 14A pour ses futures puces M6, marquant un possible virage par rapport à son exclusivité avec TSMC. Ce choix pourrait être stratégique face aux tensions géopolitiques croissantes, offrant à Apple une alternative de fabrication basée aux États-Unis. NVIDIA pourrait également utiliser le 14A pour des GPU de jeu d’entrée de gamme.



Pour infirmation, le processus 14A d’Intel s’appuie sur le nœud 18A, intégrant les technologies RibbonFET de deuxième génération et PowerDirect, ciblant les applications d’IA et de périphérie. La production de puces de test est en cours avec des clients clés. Cependant, le succès de la fonderie d’Intel dépend de sa capacité à convaincre des acteurs majeurs comme Apple. Un retour de la Pomme comme partenaire de fonderie, après une rupture brutale en 2020 et le passage des puces Intel à Apple Silicon dans les Mac, pourrait renforcer la position d’Intel dans la course à la fabrication de puces et offrir à Apple une résilience dans sa chaîne d’approvisionnement. Un échec pourrait signifier la mort d'un pionnier du secteur fondé en 1968 par Gordon Moore, Robert Noyce et Andrew Grove.