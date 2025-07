Samsung va produire les nouvelles puces AI6 de Tesla

Tesla et Samsung ont signé un contrat de 16,5 milliards de dollars pour la fabrication des puces AI6 de nouvelle génération destinées au constructeur de véhicules électriques. Annoncé ce lundi matin par l’entreprise sud-coréenne, cet accord pluriannuel s’étendra jusqu’à la fin de 2033. Les puces seront produites dans une nouvelle usine située à Taylor, au Texas.

Confirmation d’Elon Musk et importance stratégique

Elon Musk, PDG de Tesla, a confirmé l’information sur X, soulignant l’importance stratégique de ce partenariat, ajoutant qu'il surveillerait lui-même l'avancement dans l'usine texane de Samsung.

La nouvelle usine géante de Samsung au Texas sera dédiée à la fabrication de la puce AI6 de nouvelle génération de Tesla. Son importance stratégique est indéniable.



Samsung fabrique actuellement l'AI4.



TSMC produira l'AI5, dont la conception vient d'être finalisée, d'abord à Taïwan, puis en Arizona.



Samsung a accepté que Tesla contribue à optimiser l'efficacité de la production.



C'est un point crucial, car je me rendrai personnellement sur place pour accélérer le rythme des progrès. De plus, l'usine est idéalement située, non loin de chez moi !

Production actuelle et future

Actuellement, Samsung fabrique la puce AI4 pour Tesla, tandis que TSMC, partenaire historique d'Apple, produit la puce AI5, dont la conception vient d’être finalisée. La production de l’AI5 débutera à Taïwan avant d’être transférée en Arizona. La puce AI6, quant à elle, deviendra un élément clé des véhicules Tesla au cours des prochaines années.

Mise en garde de Samsung et impact boursier

Samsung a averti que les détails principaux du contrat restent confidentiels pour des raisons commerciales, recommandant aux investisseurs de faire preuve de prudence en raison des possibles modifications ou annulations de l’accord. Suite à cette annonce, les actions de Samsung ont grimpé de plus de 6 %, atteignant leur plus haut niveau depuis septembre 2024. Cet accord intervient quelques jours avant la publication des résultats financiers de Samsung, prévue pour le jeudi 31 juillet. Selon Reuters, l’entreprise avait précédemment anticipé une baisse de 56 % de son bénéfice opérationnel au deuxième trimestre, en partie en raison des pertes croissantes de son activité de fonderie.



Pour en revenir à Tesla, la société devrait annoncer sa voiture la plus "folle" dans les prochaines semaines.