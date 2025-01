BMW dévoile Panoramic iDrive avec affichage tête haute et réalité augmentée

BMW présente en exclusivité mondiale au CES 2025 de Las Vegas son Panoramic iDrive. Une nouvelle interface connectée qui sera implantée dans ses futurs modèles à partir de 2026. Découvrons les nouveautés.

Panoramic iDrive : le futur de BMW

Lors du CES 2025, BMW a présenté une nouvelle version révolutionnaire de son système iDrive, intégrant un affichage tête haute 3D (HUD) à réalité augmentée (RA). Cette innovation promet de redéfinir l’expérience de conduite en offrant des fonctionnalités interactives et immersives directement projetées sur le pare-brise.

Le système iDrive de BMW, connu pour sa simplicité et son efficacité, franchit une nouvelle étape en intégrant des éléments de réalité augmentée. Désormais, les conducteurs auront accès à des informations essentielles comme les directions GPS, les alertes de sécurité et même les notifications directement dans leur champ de vision.

Selon BMW, ce nouveau HUD occupe une grande partie du pare-brise, créant une interface intuitive et non intrusive qui s’adapte en temps réel à l’environnement et au contexte de conduite.

Les fonctionnalités phares :

1. Navigation augmentée : grâce à la réalité augmentée, des flèches et des indications précises s’affichent sur la route elle-même, facilitant les changements de voie et les virages.

2. Alertes de sécurité avancées : les dangers potentiels, comme des piétons ou des véhicules proches, sont mis en évidence directement dans le HUD.

3. Contrôle gestuel : les conducteurs pourront interagir avec le système à l’aide de gestes simples pour minimiser les distractions.

4. Personnalisation dynamique : l’interface s’adapte aux préférences des conducteurs, affichant uniquement les informations pertinentes selon les conditions de conduite.

En intégrant la RA dans son HUD, BMW vise à rendre la conduite plus intuitive et immersive. Par exemple, lors de l’utilisation du GPS, des lignes virtuelles sur la chaussée guideront le conducteur, tandis que des icônes dynamiques indiqueront les points d’intérêt à proximité, comme les stations-service ou les parkings disponibles.

Lors de sa présentation, BMW a souligné que ce nouveau iDrive ne se limite pas à offrir une expérience utilisateur améliorée, mais constitue également une étape vers la conduite autonome. En intégrant des données en temps réel et des capteurs avancés, le système iDrive pourrait jouer un rôle clé dans l’assistance à la conduite et la sécurité routière.

Un lancement prévu pour 2026

BMW prévoit d’intégrer ce nouveau système iDrive dans ses véhicules de nouvelle génération dès 2026. Les premiers modèles équipés seront probablement les séries haut de gamme, avant une adoption plus large à travers la gamme. Reste à voir si cette technologie séduira les conducteurs et s’imposera comme un standard dans les années à venir.