Tesla promet des modèles électriques plus abordables pour 2025

Tesla continue de faire rêver avec la promesse de rendre la voiture électrique accessible au plus grand nombre. Lors de la publication de ses résultats trimestriels mercredi soir, le constructeur a réitéré son intention de lancer des modèles plus abordables dès 2025. Une annonce qui suscite autant d'espoirs que de scepticisme, tant Tesla nous a habitués à repousser ses projets les plus ambitieux. Mais au-delà des effets d'annonce, que faut-il retenir de ce nouveau rapport financier ?

Des résultats financiers solides malgré les défis

Malgré quelques vents contraires ces derniers mois, Tesla affiche des résultats robustes pour son troisième trimestre 2024. Le constructeur a vu son bénéfice net progresser de 8% pour atteindre 2,51 milliards de dollars. Son chiffre d'affaires a aussi augmenté de 2% par rapport à la même période l'an dernier.

Des performances qui mettent fin à une série de quatre trimestres consécutifs où Tesla avait manqué ses objectifs financiers. Et ce malgré des défis comme le cinquième rappel du Cybertruck ou l'enquête fédérale sur sa fonction de conduite autonome.

La promesse de modèles "plus abordables" pour 2025

Mais ce qui a surtout retenu l'attention, c'est l'engagement renouvelé de Tesla à lancer des véhicules électriques plus abordables. Dans son rapport, le constructeur indique que les préparatifs sont "sur la bonne voie" pour un début de production au premier semestre 2025.

Tesla met en avant la baisse de ses coûts de fabrication, avec un coût unitaire tombé à 35 100 dollars, "son plus bas niveau historique". De quoi ouvrir la voie à des modèles proposés à des tarifs plus attractifs face à la concurrence chinoise qui se fait de plus en plus pressante, notamment la marque BYD fraîchement arrivée en Europe.

Ces futurs véhicules reprendront des éléments des plateformes actuelles de Tesla ainsi que de sa prochaine génération de plateforme. Un choix pragmatique qui permettra de les produire sur les mêmes lignes que la gamme existante.

Pas de détails sur ces futurs modèles

Tesla reste cependant évasif sur le calendrier exact et les caractéristiques de ces fameux modèles "plus abordables". Le rapport indique seulement que le constructeur compte "commencer à les lancer" au premier semestre 2025. Une formulation suffisamment floue pour ne pas garantir une commercialisation effective dès l'année prochaine. On ne sait pas non plus s'il s'agira de modèles totalement inédits ou simplement de versions moins chères des Model 3 et Model Y.

Le projet très attendu de "Model 2" à 25 000 dollars semble en tout cas définitivement enterré. Elon Musk préfère désormais se concentrer sur son Robotaxi futuriste et sur l'intégration de l'intelligence artificielle.

Pourtant, le prix d'entrée élevé reste le principal obstacle à l'adoption massive des véhicules Tesla. Malgré des offres de leasing attractives, la Model 3, son modèle le moins cher, démarre à 42 490 dollars hors aides. Quant au prix de départ moyen des Tesla modèle 2024, il dépasse les 63 000 dollars selon le Kelley Blue Book.

Proposer des modèles plus accessibles permettrait à Tesla de séduire une nouvelle clientèle et de casser son image de marque réservée à une élite. Cela pourrait aussi convaincre certains sceptiques qui jugent les Tesla trop chères. Mais pour l'instant, difficile de se projeter sans plus de détails concrets. Tesla nous a habitués à faire miroiter des innovations révolutionnaires qui tardent ensuite à se concrétiser. Il faudra donc surveiller de près ses prochaines annonces pour voir si ces promesses de modèles abordables se transforment enfin en réalité.



