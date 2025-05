Uber se lance dans les robotaxis en Europe avec Momenta dès 2026

La révolution des véhicules autonomes franchit une nouvelle étape en Europe. Uber vient d'annoncer un partenariat stratégique avec Momenta, une startup chinoise spécialisée dans la conduite autonome, pour déployer ses premiers robotaxis sur le continent européen dès début 2026.

Une alliance stratégique entre deux géants de la mobilité

Uber, qui avait vendu sa division de conduite autonome à Aurora en 2020 après de nombreux échecs et accidents, revient dans la course avec une approche différente. Plutôt que de développer sa propre technologie, le géant américain mise désormais sur des partenariats stratégiques. Celui conclu avec Momenta marque sa première incursion significative en Europe dans le domaine des véhicules autonomes. Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber, a déclaré :

Nous sommes incroyablement enthousiastes d'annoncer ce partenariat stratégique avec Momenta. Cette collaboration réunit l'expertise mondiale d'Uber en matière de covoiturage et la technologie de conduite autonome basée sur l'IA de Momenta, ouvrant la voie à un futur où davantage d'utilisateurs dans le monde entier pourront bénéficier d'une mobilité autonome fiable et abordable.

Cette première phase de déploiement prévue pour début 2026 comprendra encore des opérateurs de sécurité à bord des véhicules, une étape classique avant un déploiement totalement autonome. Toutefois, ni Uber ni Momenta n'ont encore précisé quels pays européens seraient les premiers servis, ni quels modèles de véhicules seraient utilisés.

Momenta : le partenaire technologique venu de Chine

Fondée à Pékin, Momenta s'est imposée comme un acteur majeur de la conduite autonome avec une approche baptisée "AI-first". La startup propose deux solutions principales : Mpilot, un système d'aide à la conduite prêt pour la production de masse, et MSD (Momenta Self-Driving), sa solution de conduite entièrement autonome. Xudong Cao, PDG de Momenta, explique :

En élargissant notre réseau à Uber, principale plateforme de mobilité, nous complétons maintenant l'écosystème clé nécessaire pour développer la conduite autonome à l'échelle mondiale. Cette coopération marque une étape passionnante alors que nous apportons notre technologie Robotaxi, efficacement intégrée sur une plateforme de véhicules de série, vers de nouveaux marchés internationaux.

La startup chinoise a déjà noué des partenariats avec plusieurs constructeurs automobiles de premier plan comme GM, Toyota, SAIC et Honda, et revendique une compatibilité avec plus de 130 modèles de véhicules.

Une concurrence de plus en plus vive

Cette annonce s'inscrit dans un contexte de concurrence accrue sur le marché des taxis autonomes. Aux États-Unis, Uber a déjà établi des partenariats avec Waymo (Google), permettant aux utilisateurs d'accéder aux robotaxis Waymo via l'application Uber dans certaines villes américaines.

En avril dernier, Uber a également annoncé un partenariat avec Volkswagen Group of America pour déployer une flotte d'ID. Buzz AD entièrement autonomes, en commençant par Los Angeles dès 2026, toujours avec des opérateurs de sécurité à bord dans un premier temps.

Face à la montée en puissance de concurrents comme Tesla, qui développe ses propres robotaxis, ou Waymo qui étend sa flotte dans plusieurs métropoles américaines, Uber accélère sa stratégie pour ne pas se laisser distancer dans cette course à l'autonomie qui pourrait redessiner l'avenir de la mobilité urbaine. Uber attaque un marché encore inexploré par ses concurrents, celui de l'Europe aux réglementations strictes et aux routes parfois difficilement praticables. L'avenir nous dira si ce pari a été payant.



