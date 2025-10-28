Elon Musk lance Grokipédia, son alternative controversée à Wikipédia

Elon Musk vient de dévoiler Grokipedia, une encyclopédie en ligne propulsée par l'IA Grok de sa société xAI. Lancée hier en version 0.1, la plateforme se présente comme une alternative à Wikipédia, que le milliardaire accuse régulièrement de partialité idéologique. Mais cette première mouture soulève déjà de nombreuses questions, notamment sur son originalité et sa méthodologie.

Une encyclopédie IA qui copie Wikipédia

Le paradoxe est frappant : alors qu'Elon Musk critique vertement Wikipédia depuis des années, Grokipedia s'appuie massivement sur son concurrent. De nombreuses pages affichent une mention indiquant que "le contenu est adapté de Wikipédia, sous licence Creative Commons". Certains articles, comme ceux sur la PlayStation 5 ou le Lincoln Mark VIII, reprennent mot pour mot le texte de Wikipédia. La ressemblance va même jusqu'au design de l'interface, très proche de celle de l'encyclopédie collaborative.

Avec environ 885 000 articles au lancement contre 7 millions pour la version anglophone de Wikipédia, Grokipedia part de loin. Musk promet néanmoins une version 1.0 "dix fois meilleure" et assure que la dépendance à Wikipédia disparaîtra d'ici fin 2025. Le code de la plateforme est open source, permettant à chacun de l'utiliser librement.

Des contenus orientés et peu transparents

La neutralité promise par Musk semble relative. Plusieurs observateurs ont constaté que les personnalités proches de l'univers Trump bénéficient d'un traitement particulièrement favorable. La page d'Elon Musk omet ainsi la polémique du salut controversé lors de l'investiture présidentielle. Celle de Donald Trump minimise ses affaires judiciaires, présentant l'affaire Stormy Daniels sous un angle atténué. J.K. Rowling y est décrite comme une "défenseure du caractère immuable du sexe biologique" plutôt que critiquée pour ses prétendues positions transphobes.

Autre sujet sensible : le changement climatique. Là où Wikipédia rappelle le consensus scientifique quasi-unanime sur les causes anthropiques, Grokipedia suggère que ce consensus serait exagéré et évoque des "efforts coordonnés pour créer une alarme publique excessive".

Contrairement à Wikipédia, les utilisateurs ne peuvent pas modifier directement les contenus. Les modifications passent par un formulaire, permettant à xAI de garder le contrôle. Chaque page affiche une mention "vérifié par Grok" avec date et heure, mais le processus de vérification reste opaque. L'historique des modifications n'offre pas la transparence habituelle de Wikipédia.

La Wikimedia Foundation a réagi en soulignant que "même Grokipedia ne pourrait exister sans Wikipédia", rappelant que les IA s'appuient justement sur les contenus créés par les humains pour fonctionner.