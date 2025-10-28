Elon Musk lance Grokipédia, son alternative controversée à Wikipédia

grok assistant ia icone app ipa iphoneElon Musk vient de dévoiler Grokipedia, une encyclopédie en ligne propulsée par l'IA Grok de sa société xAI. Lancée hier en version 0.1, la plateforme se présente comme une alternative à Wikipédia, que le milliardaire accuse régulièrement de partialité idéologique. Mais cette première mouture soulève déjà de nombreuses questions, notamment sur son originalité et sa méthodologie.

Une encyclopédie IA qui copie Wikipédia

Le paradoxe est frappant : alors qu'Elon Musk critique vertement Wikipédia depuis des années, Grokipedia s'appuie massivement sur son concurrent. De nombreuses pages affichent une mention indiquant que "le contenu est adapté de Wikipédia, sous licence Creative Commons". Certains articles, comme ceux sur la PlayStation 5 ou le Lincoln Mark VIII, reprennent mot pour mot le texte de Wikipédia. La ressemblance va même jusqu'au design de l'interface, très proche de celle de l'encyclopédie collaborative.

Avec environ 885 000 articles au lancement contre 7 millions pour la version anglophone de Wikipédia, Grokipedia part de loin. Musk promet néanmoins une version 1.0 "dix fois meilleure" et assure que la dépendance à Wikipédia disparaîtra d'ici fin 2025. Le code de la plateforme est open source, permettant à chacun de l'utiliser librement.

grokipedia grok elon musk wikipedia

Des contenus orientés et peu transparents

La neutralité promise par Musk semble relative. Plusieurs observateurs ont constaté que les personnalités proches de l'univers Trump bénéficient d'un traitement particulièrement favorable. La page d'Elon Musk omet ainsi la polémique du salut controversé lors de l'investiture présidentielle. Celle de Donald Trump minimise ses affaires judiciaires, présentant l'affaire Stormy Daniels sous un angle atténué. J.K. Rowling y est décrite comme une "défenseure du caractère immuable du sexe biologique" plutôt que critiquée pour ses prétendues positions transphobes.

Autre sujet sensible : le changement climatique. Là où Wikipédia rappelle le consensus scientifique quasi-unanime sur les causes anthropiques, Grokipedia suggère que ce consensus serait exagéré et évoque des "efforts coordonnés pour créer une alarme publique excessive".

Contrairement à Wikipédia, les utilisateurs ne peuvent pas modifier directement les contenus. Les modifications passent par un formulaire, permettant à xAI de garder le contrôle. Chaque page affiche une mention "vérifié par Grok" avec date et heure, mais le processus de vérification reste opaque. L'historique des modifications n'offre pas la transparence habituelle de Wikipédia.

La Wikimedia Foundation a réagi en soulignant que "même Grokipedia ne pourrait exister sans Wikipédia", rappelant que les IA s'appuient justement sur les contenus créés par les humains pour fonctionner.

5 réactions

Headinstars - iPhone premium

@katsuhiro 1
Commentaire très drôle. On constate que Ça rend pas moins stupide d’avoir le dernier iPhone. Peut-être même le contraire… 😁

28/10/2025 à 20h57

katsuhiro - iPhone

@Cooo
Tu es vraiment sûr de pas vouloir y réfléchir à deux fois avant de donner un avis aussi éclairé?

28/10/2025 à 20h44

Cooo - iPhone premium

Ce qui est reproché c’est que le point de vue de la gauche hégémonique n’est pas érigé en vérité. C’est bien.

28/10/2025 à 20h20

Zeego - iPhone premium

Une nouvelle plateforme qui prétend dire la "vérité"... ...

La vérité est maintenant synonyme de mensonge. C'est devenue une déformation ou une réécriture de la réalité qui a été passée à travers une idéologie.

Que ce soit Wikipedia ou n'importe quel média, on n'est plus sûr d'y lire ou d'y entendre la réalité. Alors Grokipedia... 🙄

28/10/2025 à 19h31

Wormhole02 - iPhone

Y a qu’à aller voir sur la page Tesla qui affirme que la société a été créé par Elon Musk… Ce qui est faux… Ça commence bien !

28/10/2025 à 19h11

