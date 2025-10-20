Wikipédia en difficulté à cause de l’IA et des réseaux sociaux

Wikipédia connaît une chute notable de son trafic humain. La fondation pointe du doigt deux responsables majeurs : les résumés générés par l’intelligence artificielle dans les moteurs de recherche et la montée en puissance des réseaux sociaux.

Wikipédia voit son trafic baisser à cause de l’IA et des vidéos sociales

Wikipédia traverse une période délicate. Selon la Wikimedia Foundation, le trafic humain sur la célèbre encyclopédie en ligne a chuté d’environ 8 % sur un an. Cette baisse, révélée par Marshall Miller, responsable du département « Growth » de la fondation, survient après une réévaluation du trafic réel. Une partie des visites précédemment comptées provenait en réalité de robots difficilement détectables.

Cette correction a permis de constater un fait inquiétant : les internautes consultent de moins en moins directement Wikipédia. Les raisons de cette baisse sont multiples, mais deux phénomènes principaux ressortent clairement. Un phénomène qui touche tout le monde dont iPhoneSoft et ses confrères.

De plus en plus de moteurs de recherche, comme Google ou Firefox, affichent désormais des résumés générés par l’intelligence artificielle directement dans les résultats. Ces extraits synthétisent les informations de sites comme Wikipédia sans que l’utilisateur n’ait besoin de cliquer sur le lien source.

Pour Wikipédia, cela représente une perte de visibilité importante : les gens obtiennent leurs réponses immédiatement, sans consulter la page complète. Google conteste toutefois l’idée que ces résumés réduisent réellement le trafic vers l’encyclopédie, mais les chiffres publiés par Wikimedia tendent à indiquer le contraire.

L'IA est aussi sur les réseaux sociaux

L’autre grand facteur est le changement des habitudes de recherche, notamment chez les jeunes générations. De plus en plus de personnes se tournent vers les vidéos courtes de TikTok, YouTube Shorts ou Instagram Reels pour s’informer.

Ces formats, très visuels et rapides, concurrencent directement la lecture d’articles encyclopédiques. L’information devient fragmentée, consommée sous forme de brèves vidéos explicatives plutôt que de textes détaillés. Ce déplacement des usages réduit mécaniquement le nombre de visites sur Wikipédia.

Wikipédia tente de s’adapter

Face à cette tendance, la Wikimedia Foundation cherche des solutions. L’organisation souhaite mieux faire reconnaître l’origine de ses contenus lorsqu’ils sont repris dans des résumés d’IA. Elle veut également encourager les internautes à visiter directement les pages, à contribuer et à citer les sources originales.

Mais le défi est de taille, moins de visiteurs signifie potentiellement moins de contributeurs et de donateurs, deux piliers essentiels du modèle collaboratif de Wikipédia. L’encyclopédie numérique se trouve donc face à un dilemme : survivre tout en restant gratuit dans un web de plus en plus dominé par l’intelligence artificielle et les réseaux sociaux.