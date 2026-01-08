Gmail va intégrer l’IA Gemini 3 en 2026

Gmail va s’enrichir de nouvelles fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle en 2026. Gemini 3 sera intégré au service de messagerie de Google afin d’aider les utilisateurs à gagner du temps au quotidien.

Gmail adopte Gemini 3 pour transformer votre boîte mail

Google déploie dès aujourd’hui une mise à jour majeure de Gmail qui intègre Gemini 3, son modèle d’IA le plus avancé. Les trois milliards d’utilisateurs du service peuvent désormais bénéficier d’un assistant intelligent capable de résumer des conversations, rédiger des emails et filtrer les messages importants. Ces fonctionnalités commencent à arriver aux États-Unis avant une extension mondiale dans les mois à venir.



La grande nouveauté s’appelle AI Overviews. Vous pouvez désormais poser des questions directement à votre boîte mail en langage naturel, comme “Qui m’a donné un devis pour la rénovation de ma salle de bain l’année dernière ?”. Gemini analyse instantanément tous vos emails et vous donne la réponse sans que vous ayez à chercher manuellement. Cette fonction résume également les longues conversations automatiquement dès que vous les ouvrez.

Les outils de rédaction évoluent également avec Help Me Write pour composer ou améliorer vos messages, Suggested Replies qui propose des réponses adaptées à votre style d’écriture, et Proofread qui corrige la grammaire et le ton. Ces assistants permettent de gagner un temps précieux lors de la rédaction d'emails personnels ou professionnels.



Enfin, AI Inbox arrive en phase de test pour filtrer automatiquement le bruit de votre boîte de réception. Cette fonction identifie vos contacts prioritaires et met en avant les messages urgents comme les factures à payer ou les rappels de rendez-vous. Exactement comme Apple Intelligence, elle analyse vos habitudes pour déterminer ce qui mérite vraiment votre attention immédiate.



Les résumés de conversations sont gratuits pour tous, tandis que les questions-réponses AI Overviews et la fonction Proofread nécessitent un abonnement Google AI Pro ou Ultra pour le moment. Le déploiement commence en anglais et s’étendra progressivement à d’autres langues dans les prochains mois.