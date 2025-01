Google met à jour Gmail sur iOS avec la refonte Material 3

1 com

Contrairement à ses homologues Android, seul une petite partie des applications iOS de Google a adopté la dernière version du Material Design. Cette nuit, Gmail pour iPhone et iPad a reçu une mise à jour très importante qui lui permet d'entrer de plein pied dans Material 3, la dernière UI du géant de la recherche.

Nouvelle version de Gmail sur iPhone

Voici les principales modifications de conception apportées à l'app dans sa version 6.0.250119 :

Barre de recherche : la barre de recherche sur la page d'accueil est passée d'un rectangle arrondi à une forme de pilule.

: la barre de recherche sur la page d'accueil est passée d'un rectangle arrondi à une forme de pilule. Barre inférieure : pour ceux qui utilisent Google Chat et/ou Meet intégrés, l'onglet actuel est désormais indiqué par une pilule au lieu de simplement mettre en surbrillance ou colorer l'icône.

: pour ceux qui utilisent Google Chat et/ou Meet intégrés, l'onglet actuel est désormais indiqué par une pilule au lieu de simplement mettre en surbrillance ou colorer l'icône. Couleurs : l'application utilise désormais le bleu comme couleur d'accentuation principale, réduisant considérablement l'utilisation du rouge. La palette de couleurs varie entre les thèmes clairs et sombres.

: l'application utilise désormais le bleu comme couleur d'accentuation principale, réduisant considérablement l'utilisation du rouge. La palette de couleurs varie entre les thèmes clairs et sombres. Bouton de rédaction : le bouton d'action flottant pour la rédaction d'e-mails arbore désormais une forme rectangulaire arrondie avec une teinte bleue frappante en mode sombre.

: le bouton d'action flottant pour la rédaction d'e-mails arbore désormais une forme rectangulaire arrondie avec une teinte bleue frappante en mode sombre. Navigation : le menu hamburger traditionnel semble épargné par la mise à jour d'aujourd'hui.

: le menu hamburger traditionnel semble épargné par la mise à jour d'aujourd'hui. Menu : lorsque vous consultez un e-mail, l'icône de menu déroulant dans le coin supérieur droit est passée de trois points verticaux à trois points horizontaux dans un cercle.

Contrairement à la version Android, qui bénéficie de la fonction « Couleur dynamique » de Material You qui s'adapte au fond d'écran du téléphone pour une esthétique cohérente entre les applications et le système d'exploitation, iOS se contente d'une teinte fixe.

Autres applications mises à jour

Alors que Gmail bénéficie de cette mise à jour, Google Chat pour iOS a également été remanié avec Material You, notamment la barre inférieure flottante. Cependant, d'autres applications Google Workspace comme Drive, Docs, Sheets, Slides et Meet n'ont pas été mises à jour aujourd'hui. Les applications Google sur iOS qui ont adopté Material 3 incluent Google Search, Maps, Photos, Home, Translate et Gemini.



Qui utilise Gmail plutôt que Mail d'Apple ?

Télécharger l'app gratuite Gmail