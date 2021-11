Gmail s'offre un nouveau widget et Google Meet le PiP

Avec cette période de pandémie qui semble ne plus en finir, les entreprises ont eu tendance à opter pour le télétravail quand la chose était possible. Ainsi, nous avons assisté à un boom des...

Ce qui est fantastique avec Google, c'est que l'entreprise ne boude pas les OS des concurrents. Propriétaire d'Android, on pourrait se dire qu'elle va délaisser le développement de...

Les applications de visioconférence ce n'est pas ce qui manque sur nos smartphones, tablettes et ordinateurs. En pleine période de confinement où le télétravail est devenu plus que...

Gmail propose enfin une mise à jour pour son application iOS après des mois d'attente. L'occasion de partager les données qu'elle utilise comme l'oblige Apple avec un petit plus, des nouveaux...

Google Maps (App, iPhone et iPad, v4.30.0, 5/5, VF, 120 Mo, iOS 8.0, Google) s'est offert une belle mise à jour hier avec notamment la possibilité de partager sa position depuis iMessage...

Les raccourcis facilitent l'exécution de tâches courantes et avancées sur Google Sheets à l'aide d'un petit clavier - comme la sélection d'une ligne entière ou la recherche et le remplacement de certaines valeurs.

Par exemple, vous voudrez peut-être transférer un e-mail, partager un document ou simplement rechercher quelque chose pendant que vous chattez. Il vous suffit de naviguer hors de l'application Google Meet, et votre réunion sera réduite au minimum dans une fenêtre que vous pourrez déplacer sur votre écran d'accueil.

Gmail obtient un autre widget sur iOS après que l'original a été discrètement supprimé au cours de la dernière année. La capture d'écran partagée par Google aujourd'hui montre votre boîte de réception avec les trois derniers e-mails. Pour chaque courriel, on retrouve notamment l'expéditeur, le sujet, ainsi qu'une indication sur le compte duquel il provient. Un bouton FAB est également présent pour lancer la rédaction d'un nouvel email. C'est exactement ce que propose Gmail sur Android 12. Le widget pour iOS arrive dans les prochains jours.

Google vient d'annoncer trois mises à jour pour ses applications de productivité sur iPhone et iPad. Notamment, Gmail s'offre un nouveau widget, tandis que le Picture-in-Picture est maintenant disponible pour Google Meet. Et Google Sheets va gérer les raccourcis claviers.

