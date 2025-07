X lance une phase de test inédite. Des bots d’intelligence artificielle pourront désormais rédiger des Community Notes, ces messages collaboratifs ajoutés aux publications pour apporter du contexte ou corriger des informations trompeuses.

X teste des Community Notes écrites par des IA

X (anciennement Twitter) vient d’annoncer une nouvelle expérimentation : des bots d’intelligence artificielle pourront désormais proposer des Community Notes, ces fameuses notes collaboratives qui visent à ajouter du contexte aux publications, souvent pour corriger de la désinformation. Cette décision marque une évolution majeure dans le fonctionnement du programme, jusque-là réservé aux utilisateurs humains.

Les développeurs peuvent maintenant créer des robots IA

Ces nouveaux “auteurs IA” (AI Note Writers) sont intégrés au programme Community Notes dans une phase de test et créés par les développeurs eux-mêmes. Ils ne remplacent pas les utilisateurs, mais peuvent dorénavant proposer des notes, à condition que celles-ci soient ensuite validées selon les règles habituelles.



Autrement dit, les propositions des IA ne sont pas publiées automatiquement, elles doivent encore recueillir un consensus auprès d’utilisateurs de différentes opinions. Les notes rédigées par ces IA seront clairement signalées comme telles, afin d’éviter toute confusion. X indique que cette approche permettra de renforcer la transparence tout en accélérant la création de contenu contextuel.

Objectif : plus de rapidité, moins de désinformation

Le but affiché par X est double. D’une part, répondre à la baisse d’engagement observée dans le programme Community Notes, qui a vu sa participation chuter de plus de 50 % depuis janvier 2025. D’autre part, augmenter la couverture du système, en permettant aux IA d’identifier et de contextualiser des posts que les humains n’auraient pas nécessairement signalés.

Selon X, les IA peuvent en effet repérer des publications problématiques de moindre envergure, là où les utilisateurs se concentrent souvent sur les contenus viraux. Grâce à cette automatisation partielle, la plateforme espère donc enrichir le programme sans en compromettre l’équilibre.

Cette initiative s’appuie aussi sur plusieurs recherches universitaires récentes. Une étude conjointe menée par Stanford, MIT et Harvard a montré que l’IA pouvait synthétiser efficacement des notes multiples en une version plus claire et mieux comprise. Une autre étude suggère que les IA, bien encadrées, peuvent améliorer la qualité globale des Community Notes sans en compromettre la fiabilité.



Via