Bluesky veut rendre l’interaction moins toxique et pourrait ajouter les Community Notes de X

Parmi les solutions alternatives à X, on retrouve Bluesky, un réseau social qui se veut être un sérieux concurrent à X et Threads, mais qui a un peu du mal à décoller. Bluesky a récemment pris une décision, celle d’améliorer l’expérience utilisateur avec des moyens simples. Cela va passer par supprimer les échanges toxiques entre utilisateurs, mais aussi à éviter les fausses informations avec des « Community Notes » comme le fait X depuis l’ère Twitter.

Bluesky veut évoluer pour attirer plus d’utilisateurs, voici les changements à venir

Souvent considéré comme un « petit » concurrent de X, Bluesky ne cache pas ses ambitions pour son avenir. La plateforme cherche à augmenter rapidement sa base d’utilisateurs actifs mensuels en misant sur une expérience utilisateur plus saine et sécurisée. Pour ce faire, Bluesky met en place une série de nouvelles fonctionnalités anti-abus qui visent à rendre l’interaction entre utilisateurs moins toxique et plus agréable.



Bluesky introduit dès maintenant sur iOS une fonctionnalité permettant de masquer certaines réponses à un post. Cette option, déjà présente sur X depuis plusieurs années, va offrir aux utilisateurs un meilleur contrôle sur les discussions en bas de leurs publications. En masquant les réponses jugées inappropriées ou non pertinentes, les utilisateurs peuvent ainsi éviter la propagation de contenus potentiellement toxiques et maintenir une atmosphère plus positive dans leurs échanges.

Détachement de citation : réduire le harcèlement et les comportements abusifs

Une autre nouveauté est la fonctionnalité de détachement de citation. Celle-ci permet de dissocier son message original d’une citation d’un autre utilisateur, un outil conçu pour lutter contre le harcèlement en ligne. En empêchant la propagation de citations malveillantes ou sorties de leur contexte, Bluesky espère réduire les attaques collectives dirigées contre un utilisateur, un problème courant sur de nombreux réseaux.



Bluesky va plus loin en offrant des subventions aux développeurs, les encourageant à créer de nouveaux outils de modération. Cette initiative a pour but d’enrichir l’écosystème de la plateforme en offrant des solutions innovantes pour lutter contre les abus et le harcèlement, tout en renforçant la sécurité des utilisateurs.

Une copie des Community Notes de X

Bluesky envisage également d’intégrer à l’avenir une fonctionnalité similaire aux Community Notes de X. Ce système de vérification participative permettrait à chaque post d’être accompagné de notes explicatives, rédigées par la communauté et soumises au vote des utilisateurs pour en déterminer la pertinence. Cette fonctionnalité pourrait jouer un rôle clé dans la lutte contre la désinformation en ligne, surtout à quelques mois de l’élection présidentielle américaine.

Notifications prioritaires et modification de l’affichage des réponses

Bluesky introduira également sous peu des notifications prioritaires, cela permettra aux utilisateurs de recevoir uniquement les notifications des personnes qu’ils suivent. De plus, le flux de réponses sera ajusté pour n’afficher que les échanges impliquant au moins deux personnes suivies. Cette modification pourrait impacter les interactions sur la plateforme, en limitant les réponses visibles et en réduisant le bruit des discussions moins pertinentes.



Avec ces initiatives, Bluesky montre clairement son engagement à créer une plateforme où les interactions sont non seulement plus sûres, mais aussi plus constructives. Si ces fonctionnalités parviennent à attirer un plus grand nombre d’utilisateurs tout en rendant les échanges moins toxiques, Bluesky pourrait bien devenir un concurrent sérieux pour X et Threads dans le secteur des réseaux sociaux.



