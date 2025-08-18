La bêta 7 pour iOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26, tvOS 26

Apple accélère le rythme et nous propose maintenant la bêta 7 des futures mises à jour majeures que sont iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26, probablement suivie de la bêta 4 publique.



Comme expliqué dans notre tutoriel, les développeurs enregistrés peuvent télécharger ces bêtas via l’application Réglages sur leurs appareils.

Une nouvelle bêta pour toutes les plateformes

Les mises à jour annuelles intègrent les nouveautés dévoilées lors du keynote de la WWDC 25 du 9 juin, avecun design unifié nommé "Liquid Glass" sur toutes les plateformes, ainsi que divers correctifs, allant des patchesde sécurité à l'élimination des bugs et des plantages. Nous actualiserons l'article en mettant en avant lesprincipaux changements, en priorité les nouveautés.



Pour mémoire, voici les points marquants annoncés par Apple pour sa cuvée "26" :

iOS 26 : Interface Liquid Glass translucide, Siri amélioré par Apple Intelligence, filtrage d'appels, hub de jeux, et widgets repositionnés en bas de l'écran verrouillé pour une meilleure ergonomie.

iPadOS 26 : Gestion des fenêtres inspirée de macOS, interface Liquid Glass, application Fichiers optimisée, mode bureau via USB-C, et multitâche amélioré avec exports en arrière-plan.

macOS 26 (Tahoe) : Interface Liquid Glass avec menus transparents, Spotlight boosté par Apple Intelligence, automatisation avancée via Raccourcis, hub de jeux, thèmes personnalisables, et nouvelle icône Macintosh HD.

watchOS 26 : Interface Liquid Glass, coach vocal Workout Buddy, application Notes intégrée, rejet des notifications par geste, et playlists sportives adaptatives.

visionOS 26 : Interface Liquid Glass avec widgets fixes, gestion des appels iPhone, partage collaboratif, compatibilité PS VR2, et Apple Intelligence en français pour des interactions fluides.

tvOS 26 : Interface Liquid Glass translucide, profils configurés automatiquement via iPhone, hub de jeux, support Thread 1.4 pour la domotique, et audio passthrough pour un son optimal.

iOS 26 / iPadOS 26 : les nouveautés de la bêta

Après la bêta 6 toujours plus fluide et agréable, sur iOS 26 pour iPhone et iPadOS 26 pour iPad, les changements de la bêta 7 sont les suivants :

Fonctionnalité d'oxygène sanguin repensée : Les septièmes bêtas pour développeurs d'iOS 26 et watchOS 26 introduisent une fonctionnalité d'oxygène sanguin remaniée pour les Apple Watch Series 9, 10 et Ultra 2 vendues aux États-Unis depuis mi-janvier 2024. Cette mise à jour améliore la surveillance des niveaux d'oxygène dans le sang sur ces appareils.

: Les septièmes bêtas pour développeurs d'iOS 26 et watchOS 26 introduisent une fonctionnalité d'oxygène sanguin remaniée pour les Apple Watch Series 9, 10 et Ultra 2 vendues aux États-Unis depuis mi-janvier 2024. Cette mise à jour améliore la surveillance des niveaux d'oxygène dans le sang sur ces appareils. Notifications de puissance adaptative : iOS 26 a introduit le mode de recharge adaptative pour les iPhones, qui ajuste les performances pour prolonger la durée de vie de la batterie en réduisant légèrement la luminosité de l'écran, en ralentissant certaines activités et en activant le mode basse consommation à 20 % de batterie restante. Une nouvelle option dans iOS 26 bêta 7, sous Réglages → Batterie → Mode d'alimentation, permet aux utilisateurs d'activer ou de désactiver les notifications push lorsque le mode de puissance adaptative s'active.

macOS 26 Tahoe : les nouveautés de la bêta

Sur macOS 26 Tahoe pour Mac, les changements de la bêta 7 sont les suivants :

Dans la bêta 7, l'encoche du MacBook est de retour sur la vidéo de présentation qui est arrivée en bêta 6. L’indice sur le MacBook sans encoche tombe à l’eau, ou a été caché.

watchOS 26 : les nouveautés de la bêta

Sur watchOS 26 pour Apple Watch, les changements de la bêta 7 sont les suivants :

Fonctionnalité d'oxygène sanguin repensée : Les septièmes bêtas pour développeurs d'iOS 26 et watchOS 26 introduisent une fonctionnalité d'oxygène sanguin remaniée pour les Apple Watch Series 9, 10 et Ultra 2 vendues aux États-Unis depuis mi-janvier 2024.

visionOS 26 : les nouveautés de la bêta

Sur visionOS 26 pour le Vision Pro, les changements de la bêta 7 sont les suivants :

Article en cours

tvOS 26 : les nouveautés de la bêta

Sur tvOS 26 pour Apple TV, les changements de la bêta 7 sont les suivants :

Article en cours



Ces bêtas sont toujours réservées aux développeurs pour découvrir les nouveautés et optimiser leurs applications. Les bêtas publiques arrivent quelques jours plus tard en général, avec un lancement complet pour le public en septembre. On parie sur le 15 septembre pour la version finale.