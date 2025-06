🔥 Apple rapproche l'iPad du Mac avec iPadOS 26

Apple vient de lever le voile sur iPadOS 26, présenté comme la plus importante mise à jour de l'histoire de l'iPad. Cette nouvelle version promet de transformer l'expérience utilisateur avec un design entièrement repensé, un système de fenêtrage révolutionnaire et des fonctionnalités d'intelligence artificielle considérablement étoffées. L'annonce marque une étape décisive dans l'évolution de la tablette d'Apple, qui continue de grignoter du terrain sur les ordinateurs portables traditionnels.

Un design métamorphosé avec Liquid Glass

iPadOS 26 inaugure une esthétique inédite baptisée "Liquid Glass", un matériau translucide qui réfléchit et réfracte l'environnement tout en réagissant aux interactions de l'utilisateur. Cette approche visuelle confère une nouvelle vitalité à l'ensemble de l'interface, de l'écran de verrouillage au Centre de contrôle.

L'écran d'accueil bénéficie d'une personnalisation approfondie avec des icônes d'applications repensées qui s'animent selon les préférences d'apparence claire ou sombre. Les utilisateurs peuvent désormais choisir entre des teintes colorées ou un look transparent élégant. L'écran de verrouillage adopte un comportement dynamique où l'heure s'adapte automatiquement à la photo d'arrière-plan, créant un effet 3D captivant lorsque l'iPad est en mouvement.

Cette refonte esthétique s'étend aux applications phares comme Mail, Safari, Apple TV et Apple Music, qui conservent leur familiarité tout en gagnant en expressivité. Les contrôles translucides offrent une clarté renforcée pour la navigation, créant une expérience plus immersive sans sacrifier l'ergonomie qui fait la réputation d'iPadOS. Les nouveautés de design sont globalement les mêmes que sur iOS 26 et macOS 26 Tahoe.

Un système de fenêtrage qui change la donne

L'innovation la plus spectaculaire d'iPadOS 26 réside dans son système de fenêtrage entièrement repensé. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de redimensionner fluidement les fenêtres d'applications, de les positionner précisément et d'en ouvrir davantage simultanément. Le système conserve la simplicité d'utilisation caractéristique de l'iPad tout en offrant une flexibilité comparable à celle d'un ordinateur de bureau.

Le "window tiling" constitue l'une des fonctionnalités phares, permettant d'organiser les fenêtres d'un simple geste vers la gauche ou la droite. Les utilisateurs peuvent désormais diviser leur écran en tiers ou en quarts, offrant des possibilités de multitâche considérablement étendues. Chaque application mémorise sa taille et sa position, garantissant une cohérence d'utilisation entre les sessions.

La fonction Exposé facilite la navigation entre les fenêtres ouvertes en les affichant toutes d'un coup d'œil, tandis qu'une nouvelle barre de menu accessible par un glissement depuis le haut de l'écran donne accès aux commandes disponibles dans chaque application. Cette barre inclut même une fonction de recherche pour localiser rapidement des fonctionnalités spécifiques.

Le système s'harmonise parfaitement avec Stage Manager pour ceux qui préfèrent regrouper leurs fenêtres en étapes distinctes, et prend en charge les écrans externes pour maximiser l'espace de travail disponible.

Apple Intelligence s'impose dans tous les aspects du système

iPadOS 26 marque une intégration plus poussée d'Apple Intelligence, avec des fonctionnalités qui transforment la communication et la productivité. La traduction en direct constitue l'une des additions les plus impressionnantes, fonctionnant dans Messages, FaceTime et l'application Téléphone nouvellement disponible sur iPad.

Dans Messages, les textes entrants sont automatiquement traduits dans la langue préférée de l'utilisateur, y compris dans les conversations de groupe. FaceTime affiche des sous-titres traduits en temps réel tout en conservant la voix originale du locuteur, tandis que les appels téléphoniques bénéficient d'une traduction vocale continue.

Les raccourcis Shortcuts gagnent en intelligence avec de nouvelles actions automatisées qui peuvent résumer du texte, créer des images ou exploiter directement les modèles d'Apple Intelligence. Un étudiant pourrait par exemple créer un raccourci comparant la transcription audio d'un cours magistral à ses notes personnelles pour identifier les points importants manqués.

Genmoji et Image Playground offrent plus de contrôles créatifs, permettant de modifier des attributs personnels comme la longueur des cheveux ou les accessoires. L'intégration avec ChatGPT ouvre de nouveaux styles artistiques, notamment un rendu peinture à l'huile pour les affiches de contact.

Des applications repensées pour une productivité accrue

L'application Fichiers subit une transformation majeure avec une vue liste améliorée proposant des colonnes redimensionnables et des dossiers pliables. La personnalisation des dossiers s'enrichit de couleurs personnalisées, d'icônes et d'emojis qui se synchronisent entre tous les appareils. Une fonctionnalité particulièrement pratique permet de glisser n'importe quel dossier directement dans le Dock pour un accès rapide.

Aperçu fait son arrivée sur iPad, offrant un espace dédié à la visualisation et l'édition de PDF avec des outils de balisage Apple Pencil et une fonction de remplissage automatique pour les formulaires. Cette application s'intègre parfaitement à l'écosystème iPad avec sa compatibilité native avec l'Apple Pencil.

Les tâches en arrière-plan représentent une avancée technique significante, exploitant la puissance des puces Apple Silicon pour exécuter des processus intensifs sans interrompre l'utilisation de l'iPad. Ces tâches s'affichent via des Activités en direct, donnant aux utilisateurs un contrôle total sur les processus en cours.

L'audio bénéficie également d'améliorations substantielles avec une sélection d'entrée plus flexible permettant de choisir différents microphones pour chaque application ou site web. L'isolation vocale bloque les bruits ambiants pour des enregistrements plus nets, tandis que la capture locale permet de produire des enregistrements de haute qualité directement depuis l'iPad lors de visioconférences.

L'application Journal débarque enfin sur iPad, permettant aux utilisateurs de capturer leurs pensées quotidiennes avec l'Apple Pencil ou au toucher, en intégrant dessins, écriture manuscrite, photos, vidéos et enregistrements audio. La nouveauté réside dans la possibilité de tenir plusieurs journaux séparés et une vue carte élégante organisant les entrées par localisation.

iPadOS 26 sera disponible cet automne en tant que mise à jour gratuite pour une large gamme d'iPad, des modèles les plus récents aux générations plus anciennes encore supportées. Cette mise à jour confirme l'ambition d'Apple de faire de l'iPad un véritable remplaçant d'ordinateur portable, particulièrement avec l'arrivée de l'application Téléphone qui rapproche encore l'expérience iPad de celle de l'iPhone et du Mac.

Compatibilité

Voici la liste des iPad compatibles avec iPadOS26 :