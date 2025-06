La fonction Local Capture d’iPadOS 26 va plaire aux podcasters sur iPad

Avec iPadOS 26, actuellement en bêta, Apple introduit Local Capture, une fonctionnalité révolutionnaire qui permet d’enregistrer des vidéos et des audios de haute qualité directement sur l’iPad pendant les appels vidéo, avec un partage de fichiers simplifié une fois l’appel terminé.

Une évolution bienvenue sur iPad

Jason Snell, rédacteur en chef de Six Colors, a testé Local Capture dans la bêta d’iPadOS 26 en enregistrant un épisode complet de podcast uniquement avec un iPad. Son verdict ? La fonctionnalité offre une expérience bien plus complète, résolvant un problème de longue date pour les podcasteurs.

Dans iPadOS 18 et les versions antérieures, une restriction de confidentialité limitait l’accès au microphone à une seule application à la fois, rendant impossible l’enregistrement local tout en utilisant des applications comme Zoom. iPadOS 26 contourne ce problème avec Local Capture, accessible via le centre de contrôle. Cette fonction enregistre un audio impeccable au format FLAC et une vidéo en HEVC, sauvegardant les fichiers dans l’application Fichiers pour un partage facile.

Avec Capture locale, les utilisateurs peuvent réaliser des enregistrements de grande qualité directement de leur iPad à l’aide de n’importe quelle app de visioconférence, et partager facilement des fichiers audio et vidéo une fois l’appel terminé. L’annulation de l’écho sur l’audio des autres participants met en avant la voix des utilisateurs et garantit un enregistrement clair de leur côté de l’appel.

Snell a salué les performances de la fonctionnalité dès la première bêta, tout en suggérant l’ajout d’un suivi en temps réel des niveaux audio et de contrôles de gain.

Encore en bêta

iPadOS 26 est actuellement en bêta pour les développeurs, avec une sortie grand public prévue pour l’automne. La bêta 2 est attendue pour cette semaine, peut-être dès ce soir. Rappelons que, dans la même veine, iOS 26 apporte plusieurs options pour les captures d'écran.