iPadOS 26 prépare le terrain pour un iPad Fold plus grand

iPadOS 26 apporte les améliorations de productivité les plus significatives jamais vues pour les utilisateurs d’iPad, avec un nouveau système de fenêtrage permettant de redimensionner librement les applications, à la manière de ce qu'on trouve Mac avec notamment le fameux trio de boutons tricolores. Bien que cette mise à jour profite à tous les iPads, elle semble particulièrement adaptée à un nouveau modèle d’iPad grand format en cours de développement.

Un iPad plus grand à l’horizon

Depuis le lancement du premier iPad Pro en 2015 avec un écran de 12,9 pouces, Apple a limité la taille des écrans d’iPad à 13 pouces. Pendant ce temps, les MacBook proposent jusqu’à 16 pouces, et les ordinateurs de bureau vont encore plus loin, jusqu'à 24 pouces actuellement (on attend toujours le modèle 32 pouces évoqué par les rumeurs). Les utilisateurs réclament un iPad plus grand depuis des années, et les nouvelles fonctionnalités d’iPadOS 26 semblent leur donner raison.

L’iPad Fold avec un écran de 18,8 pouces

Des rumeurs indiquent qu’Apple travaille sur un iPad pliable doté d’un écran imposant de 18,8 pouces, prévu pour 2026 en même temps qu’un iPhone pliable, bien que certaines sources évoquent 2028. Cet « iPad Fold » pourrait être la toile idéale pour le système de fenêtrage d’iPadOS 26, offrant assez d’espace pour exécuter plusieurs applications sans chevauchement, contrairement aux tailles actuelles d’iPad où l’espace peut sembler restreint. Oui, un iPad Pro de 13 pouces n'est pas si grand lorsqu'on travaille dessus.

Les nouveautés d'iPadOS 26

Pour mémoire, voici les principales nouveautés d'iPadOS 26 :

Design "Liquid Glass" : Nouvelle interface translucide avec transparences et reflets.

: Nouvelle interface translucide avec transparences et reflets. Multitâche avancé : Fin de Split View et Slide Over, remplacés par un système de fenêtrage libre, proche de macOS, permettant de redimensionner et organiser jusqu'à 4 fenêtres.

: Fin de Split View et Slide Over, remplacés par un système de fenêtrage libre, proche de macOS, permettant de redimensionner et organiser jusqu'à 4 fenêtres. Background Tasks : Exécution de tâches intensives en arrière-plan.

: Exécution de tâches intensives en arrière-plan. Améliorations audio : Flexibilité accrue en entrée audio et enregistrement simplifié.

: Flexibilité accrue en entrée audio et enregistrement simplifié. Accessibilité : Mode de lecture simplifié (Accessibility Reader) et nouvelle interface Braille.

: Mode de lecture simplifié (Accessibility Reader) et nouvelle interface Braille. Application Fichiers améliorée : Meilleure intégration et gestion des fichiers.

: Meilleure intégration et gestion des fichiers. Messages : Fonds d'écran, sondages, indicateurs de saisie en groupe, traduction en temps réel.

Avec les capacités et la puissance des iPad modernes, une version pliable plus grande (et donc plus chère) pourrait faire un carton. Qu’en pensez-vous ?