La liste officielle des iPhone et iPad compatibles avec iOS 26 et iPadOS 26

Lors de la WWDC 2025, Apple a dévoilé iOS 26, une mise à jour majeure qui redéfinit l’expérience utilisateur avec un design innovant et des fonctionnalités avancées. Adoptant l’année de sortie comme nom, cette version introduit le concept de "Liquid Glass" et renforce Apple Intelligence, tout en restant compatible avec une large gamme d’appareils. On la retrouve aussi sur iPadOS 26, dont les nouveautés rapproche l'iPad du Mac.

Compatibilité iPhone



iOS 26 est compatible avec :

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2e et 3e génération)

Compatibilité iPad

iPadOS 26 est compatible avec :

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération et ultérieures)

iPad Pro 11 pouces (1re génération et ultérieures)

iPad Air (M3, M2, 3e génération et ultérieures)

iPad (A16, 8e génération et ultérieures)

iPad mini (A17 Pro, 5e génération et ultérieures)

Principales nouveautés iOS 26

Liquid Glass : Une interface translucide et fluide, inspirée de visionOS, remplace le flat design. Les éléments réagissent à la lumière et aux mouvements, avec des icônes arrondies et des effets immersifs. Apple Intelligence avancée : Traduction en temps réel dans Messages, FaceTime et Téléphone, avec traitement local pour la confidentialité. Intégration de ChatGPT pour analyser le contenu à l’écran et "actions intelligentes" pour automatiser des tâches comme le suivi de commandes. Téléphone repensé : Interface unifiée, "Call Screening" pour filtrer les appels, et "Hold Assist" pour gérer les files d’attente. Messages enrichis : Filtrage des expéditeurs inconnus, indicateurs de frappe, sondages, fonds personnalisés via Image Playground, et Apple Cash (non disponible en Europe). CarPlay modernisé : Design Liquid Glass, vues compactes pour appels, Tapbacks, et widgets pour une conduite fluide. Apple Music : Traduction des paroles, prononciation pour karaoké, et AutoMix pour des transitions fluides. Apple Games : Nouvelle application centralisant Apple Arcade, succès et classements. Apple Plans : "Visited Places" avec chiffrement, et alertes de retard basées sur les trajets habituels. Apple Wallet : Identité numérique (passeport US), cartes d’embarquement avec plans d’aéroport et suivi des bagages.

Principales nouveautés iPadOS 26

Les nouveautés d'iOS 26. Système de fenêtrage révolutionnaire : Fenêtres redimensionnables et positionnables avec précision, "window tiling" pour diviser l’écran en tiers ou quarts, fonction Exposé pour naviguer entre fenêtres, et une barre de menu contextuelle. Compatible avec Stage Manager et écrans externes. Application Fichiers améliorée : Vue liste avec colonnes redimensionnables, dossiers personnalisables synchronisés, et possibilité de glisser des dossiers dans le Dock. Aperçu sur iPad : Nouvelle application pour visualiser et éditer des PDF, avec outils de balisage pour Apple Pencil et remplissage automatique de formulaires. Tâches en arrière-plan : Exploitation des puces Apple Silicon pour des processus intensifs, gérés via des Activités en direct. Améliorations audio : Sélection flexible des microphones, isolation vocale pour bloquer les bruits, et enregistrements de haute qualité en local. Application Journal : Création de journaux multiples avec Apple Pencil, intégrant dessins, photos, vidéos, et une vue carte par localisation.

Disponible en bêta développeur dès aujourd’hui et en bêta publique le mois prochain, iOS 26 unifie le design d’Apple et pose les bases pour l’iPhone du 20e anniversaire en 2027.