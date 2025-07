La bêta publique d'iOS 26 serait lancée la semaine prochaine

L'impatience grandit dans la communauté iPhone depuis l'annonce d'iOS 26 lors de la WWDC en juin dernier. Alors que les développeurs profitent déjà du nouveau design depuis plus d'un mois, le grand public attend toujours la fameuse bêta publique traditionnellement lancée en juillet. Selon Mark Gurman de Bloomberg, cette attente pourrait prendre fin autour du 23 juillet.

Un calendrier inhabituel pour Apple

Cette année marque un écart notable par rapport aux habitudes d'Apple. La firme de Cupertino a généralement tendance à publier ses bêtas publiques estivales vers la mi-juillet, mais iOS 26 semble suivre un rythme différent.

Pour mettre en perspective, voici les dates de sortie des bêtas publiques précédentes :

iOS 18 : 15 juillet 2024

: 15 juillet 2024 iOS 17 : 12 juillet 2023

: 12 juillet 2023 iOS 16 : 12 juillet 2022

: 12 juillet 2022 iOS 15 : 30 juin 2021

: 30 juin 2021 iOS 14 : 9 juillet 2020

: 9 juillet 2020 iOS 13 : 24 juin 2019

Ce retard inhabituel interroge sur les raisons de ce décalage. S'agit-il d'un problème technique nécessitant plus de temps de développement, ou Apple a-t-elle simplement revu sa stratégie de déploiement ? La troisième bêta développeur étant sortie le 7 juillet, Apple respecte généralement un délai d'environ une semaine avant la publication de la version publique.

around the 23rd — Mark Gurman (@markgurman) July 15, 2025

iOS 26 apporte son lot d'améliorations significatives à l'écosystème iPhone. L'interface Liquid Glass constitue l'une des évolutions les plus marquantes, offrant des éléments plus arrondis et transparents qui modernisent l'expérience utilisateur. Cette refonte visuelle s'accompagne d'applications repensées, notamment Téléphone et Appareil photo, ainsi que d'une nouvelle application Apple Games qui enrichit l'offre ludique.

Pour les utilisateurs impatients de tester ces nouveautés, l'inscription resta simple une fois la bêta publique disponible. Il suffira de se rendre sur le site Beta d'Apple et d'activer les mises à jour iOS 26 Public Beta dans les réglages de mise à jour logicielle.

Les développeurs et utilisateurs aventureux peuvent déjà accéder à la bêta développeur, bien que cette version soit généralement moins stable et destinée principalement aux tests d'applications. La quatrième bêta développeur pourrait d'ailleurs arriver avant la version publique, suivant le rythme habituel d'Apple d'une nouvelle version chaque semaine. Dans tous les cas on vous conseille de faire une sauvegarde de votre appareil et, si possible, de ne pas mettre de bêta sur votre iPhone principal.