Tout savoir sur la nouvelle application Games d'Apple

Apple n'a pas abandonné le jeu vidéo. Pour preuve, l'entreprise vient de dévoiler sa nouvelle application Games lors de la WWDC 2025, marquant un tournant dans sa stratégie gaming. Cette plateforme unifiée promet de transformer l'expérience de jeu sur iPhone, iPad et Mac en rassemblant tous les services ludiques de la firme de Cupertino sous un même toit. Disponible sur Mac, iPhone et iPad, cette application se veut être un ersatz de Steam ou de l'Epic Games Store mais avec les services supplémentaires d'Apple.

Une centralisation bien nécessaire du gaming Apple

L'application Games répond à un besoin longtemps ignoré par Apple : offrir un point d'entrée unique pour tous les jeux de l'écosystème. Fini les allers-retours entre l'App Store, Apple Arcade et Game Center. Cette nouvelle app réunit intelligemment la bibliothèque complète des jeux téléchargés, les recommandations personnalisées et l'accès direct à Apple Arcade.

L'interface se structure autour de trois onglets principaux. L'onglet Accueil propose des recommandations basées sur l'historique de jeu et met en avant les dernières mises à jour des titres favoris. La section Bibliothèque permet de retrouver instantanément tous les jeux précédemment installés, évitant les recherches fastidieuses dans l'App Store. Enfin, l'onglet dédié à Apple Arcade donne enfin la visibilité que méritait ce service d'abonnement avec ses plus de 200 titres sans publicité. Etrangement, Apple Arcade garde son onglet dédié sur l'App Store pour le moment et cela crée un doublon avec Games.

Cette centralisation s'accompagne d'améliorations pratiques notables. Les joueurs peuvent désormais connecter n'importe quelle manette compatible pour naviguer directement dans l'application et lancer leurs parties. Apple promet également des collections éditoriales mettant en avant des succès comme Balatro, Crashlands 2 ou DREDGE, facilitant la découverte de nouveaux titres.

L'aspect social enfin mis en avant

La dimension sociale constitue l'innovation la plus marquante de cette application Games. L'onglet "Jouer ensemble" transforme radicalement l'expérience multijoueur en rassemblant tous les amis et groupes Game Center dans un espace dédié. Les utilisateurs peuvent consulter l'historique de jeu partagé, comparer leurs performances et envoyer des invitations directement depuis n'importe quelle application de messagerie.

La fonctionnalité Défis représente la nouveauté la plus intéressante. Ces confrontations basées sur les scores permettent de transformer des jeux solo en expériences compétitives entre amis. Que ce soit pour déterminer qui survivra le plus longtemps dans Thronefall ou qui obtiendra le meilleur score hebdomadaire dans Skate City: New York, ces défis créent une émulation permanente au sein des groupes d'amis.

Certains développeurs semblent conquis par ces nouveautés. Zach Gage de Puzzmo y voit un moyen de retrouver l'aspect social du gaming mobile, tandis que Tim Garbos de Triband considère cette fonctionnalité comme parfaitement adaptée aux titres Apple Arcade. Cette dimension collaborative pourrait enfin donner à Apple l'avantage concurrentiel qui lui manquait face aux plateformes comme Steam ou Discord, même si ce n'est pas encore aussi poussé que les plateformes concurrentes.

Une stratégie gaming qui se précise

Cette application Games s'inscrit dans une démarche plus large d'Apple pour conquérir le marché du jeu vidéo. Après avoir introduit le Game Mode sur Mac et iOS, ajouté des capacités de ray-tracing sur les iPhone récents et développé des outils de compatibilité pour les jeux Windows, la firme structure enfin son offre gaming de manière cohérente.

L'application sera préinstallée sur tous les appareils équipés d'iOS 26, iPadOS 26 et macOS 26, garantissant une adoption massive dès le lancement. Une version bêta est déjà accessible aux développeurs, préparant un déploiement public prévu pour cet automne aux côtés des iPhone 17.

Cependant, des questions subsistent sur la capacité d'Apple à attirer véritablement les grands studios. Malgré l'arrivée de titres AAA comme Death Stranding ou les Resident Evil, les ventes restent décevantes selon certains rapports. L'application Games pourrait-elle changer la donne en offrant une meilleure visibilité et des mécaniques d'engagement renforcées ?

Avec plus d'un demi-milliard de joueurs sur iPhone dans le monde, Apple dispose d'une base utilisateur considérable et d'un écosystème complet d'appareils. Cette nouvelle application Games pourrait enfin transformer cet avantage numérique en véritable écosystème gaming compétitif, à condition que les développeurs embrassent pleinement ces nouvelles fonctionnalités sociales et que les joueurs adoptent ces mécaniques de défi entre amis.