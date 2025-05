L'excellent Thronefall vient défendre son royaume sur iOS !

Après avoir connu un franc succès sur PC, via Steam, Thronefall débarque sur mobile et plus particulièrement sur iOS. Ce jeu de stratégie et d'action minimaliste offre des dizaines d'heures de jeu sans le moindre ennui, renouvelant le gameplay à chaque instant. Et pour ne rien gâcher dans ce portage, le téléchargement est gratuit pour tester avant d'acheter !



Découvrez Thronefall - A Little Kingdom

Thronefall, développé par Grizzly Games, a été conçu avec un objectif clair en tête : amener le genre de la stratégie en temps réel (RTS) à l’essentiel, éliminant toute sophistication superflue. De quoi offrir une approche rafraîchissante axée sur la simplicité sans pour autant sacrifier la profondeur.

Avec Thronefall, nous avons cherché à simplifier un jeu de stratégie classique en éliminant toute complexité inutile, tout en y ajoutant une bonne dose de hack and slay.

Effectivement, le jeu alterne entre le jour, où vous construisez et fortifiez votre ville, et la nuit, où vous devez repousser des vagues de monstres jusqu’à l’aube. Équilibrer la gestion des ressources avec des défenses robustes – comme des murs, des archers et des chevaliers – est crucial pour survivre à l’assaut. Contrairement aux titres RTS tentaculaires, Thronefall réduit l’échelle, mettant l’accent sur une défense de style médiéval, rappelant des jeux comme Bad North ou Nightfall.



Au-delà des défenses statiques comme les tours, Thronefall vous permet de choisir votre style de combat – tirez de loin ou chargez dans la bataille comme un héros médiéval. Cette liberté ajoute une couche dynamique à la stratégie, avec un petit côté hack & slay qui ajoute la dose d'action qui manque à certains titres du genre.



Avec ses visuels cel-shadés et ses couleurs vibrantes, Thronefall est visuellement saisissant, même sur les petits écrans de nos iPhone préférés. Initialement sorti sur PC en 2024, la version mobile bénéficie de nombreuses mises à jour pour une expérience soignée dès le premier jour.

Notre avis sur Thronefall

Les gars de Grizzly Games nous proposent donc une expérience de stratégie minimaliste, évitant la complexité excessive de nombreux jeux du genre. L’équilibre entre planification diurne et combats nocturnes est au cœur du gameplay. Les premiers niveaux offrent une grande liberté d’expérimentation grâce à des pièces abondantes, mais les stages avancés exigent une planification méthodique face à des ennemis plus nombreux. Si le style graphique est à saluer, les ennemis manquent parfois de clarté. La musique, bien que plaisante, devient également répétitive, bien plus que le jeu en lui-même qui reste prenant, des heures durant.



Si vous aimez les Tower Defense originaux et actifs, foncez ! Le jeu est disponible sur iOS via l'App Store, mais pas encore sur Android. Un véritable coup de coeur !

Télécharger le jeu gratuit Thronefall - A Little Kingdom