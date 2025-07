Epic Games doute du retour de Fortnite sur iOS au Royaume-Uni

Epic Games a exprimé des incertitudes quant au retour de Fortnite sur l’App Store iOS au Royaume-Uni, critiquant les régulations proposées par l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) du Royaume-Uni comme insuffisantes à l’égard d’Apple et de Google. Rappelons que le jeu est à nouveau disponible en Europe depuis l’été 2024 et aux USA depuis mai 2025.

Apple est surveillé de près

La CMA prévoit de désigner Apple et Google comme ayant un « statut de marché stratégique » dans le cadre de nouvelles lois sur la concurrence numérique, ce qui lui donnera le pouvoir de superviser l’App Store et le Play Store. Cependant, l’accent mis par la CMA sur les règles anti-steering et les processus de révision des applications d’Apple, plutôt que sur l’obligation de permettre le sideloading via des boutiques d’applications alternatives, suscite l’opposition d’Epic.

Ce qui a logiquement déclenché la colère de la société américaine :

Nous ne pouvons pas apporter l'Epic Games Store sur iOS au Royaume-Uni cette année (si jamais), et le retour de Fortnite sur iOS au Royaume-Uni est maintenant incertain.



L'AMC, l'organisme de réglementation de la concurrence britannique, choisit de ne pas donner la priorité à l'ouverture de l'écosystème mobile aux magasins d'applications alternatifs cette année dans les feuilles de route pour Apple et Google qui ont été publiées aujourd'hui. C'est une occasion manquée d'introduire la concurrence dans un marché actuellement monopolisé et de débloquer la croissance économique et le choix des consommateurs. Quatre ans après avoir conclu que l'App Store et le Google Play Store sont des monopoles parallèles, l'AMC n'a rien fait pour permettre aux magasins concurrents

Epic soutient que sans imposer le sideloading par le biais de boutiques concurrentes, il ne pourra pas lancer l’Epic Games Store sur iOS au Royaume-Uni cette année, rendant le retour de Fortnite sur iOS incertain. L’entreprise insiste sur le fait qu’un marché concurrentiel nécessite plusieurs boutiques pour offrir de meilleurs prix et services aux consommateurs, avertissant qu’un monopole soutenu par l’État étouffe les créateurs et limite les choix des consommateurs.



Epic accuse également Apple de contourner des régulations comme la loi sur les marchés numériques de l’UE par une « conformité malveillante », incluant des restrictions et des frais excessifs. L’entreprise exige qu’Apple et Google soient totalement interdits d’imposer des frais ou de discriminer les applications utilisant des systèmes de paiement externes. Avec la CMA qui ne prévoit pas d’aborder la concurrence des boutiques avant 2026, Epic qualifie la perspective de « sombre ».



Les membres de l’Union européenne peuvent en tout cas jouer à Fortnite via l’Epic Games Store sur iPhone et iPad.