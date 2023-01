Le patron d'Epic Games annonce le retour de Fortnite sur iOS

Connaissez-vous Tim Sweeney ? Il s'agit du patron du studio Epic Games qui est notamment responsable du moteur graphique Unreal Engine. Mais accessoirement, Epic est également le développeur du célèbre Fortnite. Alors que le jeu a été banni de l'App Store à l'été 2020 après avoir enfreint le règlement d'Apple en matière d'achat in-app et que les deux entreprises s'écharpent dans les tribunaux américains, le véhément Tim Sweeney annonce que le jeu sera de retour en 2023.

Fortnite bientôt de retour chez Apple ?

Dans un tweet pour souhaiter une bonne année 2023, Sweeney a déclaré :

Next year on iOS! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 31, 2022

L'année prochaine sur iOS !



Ce message sans équivoque a été suivi d'une image d'un personnage de Fortnite regardant des feux d'artifice en forme de "2023". Comment cela est-il possible sans un accord avec Apple ? Et bien, Sweeney fait ici référence à l'ouverture de la firme de Cupertino au sideloading, autrement dit au chargement d'applications hors App Store. La rumeur veut que l'entreprise américaine prépare cela pour iOS 17, afin de se conformer à la loi DMA (Digital Markets Act) récemment adoptée en Europe.

Les raisons du conflit

Fortnite a été retiré de l'App Store le 13 août 2020 après qu'Epic Games ait inclus dans le jeu une option de paiement direct qui contournait le système d'achat in-app officiel d'Apple, violant ainsi le règlement du magasin d'applications. Apple a donc supprimé Fortnite de l'App Store, rejetant directement la faute sur Epic pour avoir violé ses règles.

Aujourd'hui, Epic Games a eu le malheur de violer les directives de l'App Store qui s'appliquent de la même manière à tous les développeurs et qui visent à garantir la sécurité de la boutique pour nos utilisateurs. En conséquence, leur application Fortnite a été retirée de la boutique. Epic a activé dans son application une fonctionnalité qui n'a pas été examinée ou approuvée par Apple, et ce dans l'intention expresse de violer les directives de l'App Store concernant les paiements in-app qui s'appliquent à tous les développeurs qui vendent des biens ou des services numériques.



Epic a des applications sur l'App Store depuis une dizaine d'années et a bénéficié de l'écosystème de l'App Store, notamment des outils, des tests et de la distribution qu'Apple fournit à tous les développeurs. Epic a accepté les conditions et les directives de l'App Store librement et nous sommes heureux qu'ils aient construit une entreprise aussi prospère sur l'App Store. Le fait que leurs intérêts commerciaux les amènent maintenant à faire pression pour obtenir un arrangement spécial ne change rien au fait que ces directives créent des conditions de concurrence équitables pour tous les développeurs et rendent le magasin sûr pour tous les utilisateurs. Nous ferons tout notre possible pour collaborer avec Epic afin de résoudre ces violations et de permettre à Fortnite de revenir sur l'App Store.

Le retrait de Fortnite de l'App Store a poussé Epic Games à intenter un procès contre le géant technologique de Cupertino. Sweeney avait alors déclaré :

Nous nous battons pour des plateformes ouvertes et des changements de politique profitant également à tous les développeurs. Et ce sera un combat d'enfer !

Deux ans et demi plus tard, Epic Games et Apple sont toujours opposées puisque les deux entreprises ont fait appel de la décision de justice rendue en septembre 2021 qui aurait obligé Apple à autoriser les développeurs à ajouter des liens in-app vers des sites web externes, ouvrant ainsi la voie à d'autres options de paiement qui n'obligent pas les développeurs à utiliser le système d'achat in-app. De son côté, Epic Games a du payé 6 millions de dollars à Apple.



Epic Games affirme que le contrôle d'Apple sur le système iOS et l'App Store est anticoncurrentiel et que d'autres magasins d'applications devraient être autorisés sur l'iPhone. Apple, de son côté, estime que l'App Store reste le moyen le plus sûr et le plus fiable pour les développeurs de cibler les utilisateurs et pour les utilisateurs d'explorer les applications. M. Sweeney a déjà qualifié l'App Store de "mauvais service rendu aux développeurs".



En attendant que l'Europe oblige Apple à autoriser l'installation d'apps hors App Store, il faut passer par GeForce NOW sur Safari mobile pour jouer à Fortnite sur iPhone.