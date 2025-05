Selon Apple, Epic Games ment sur le retour de Fortnite dans l'App Store

Le conflit entre Epic Games et Apple vient de connaître un nouveau rebondissement. Depuis vendredi 16 mai, Fortnite est indisponible sur iOS dans le monde entier, y compris dans l'Union européenne où le jeu avait fait son retour via des boutiques alternatives. Cette situation relance les tensions entre les deux géants, mais les versions des faits divergent considérablement.

Que s'est-il passé exactement ?

Epic Games a annoncé vendredi que "Apple a bloqué notre soumission Fortnite et nous ne pouvons donc pas le publier sur l'App Store américain ou sur l'Epic Games Store pour iOS dans l'Union européenne". Selon le développeur, Fortnite serait donc "hors ligne dans le monde entier jusqu'à ce qu'Apple le débloque". Le post en question :

Apple has blocked our Fortnite submission so we cannot release to the US App Store or to the Epic Games Store for iOS in the European Union. Now, sadly, Fortnite on iOS will be offline worldwide until Apple unblocks it. — Fortnite (@Fortnite) May 16, 2025

Mais Apple a rapidement démenti cette version des faits. Dans un communiqué à Bloomberg, la firme de Cupertino affirme :

Nous avons demandé à Epic Suède de soumettre à nouveau la mise à jour de l'application sans inclure la vitrine américaine de l'App Store, afin de ne pas affecter Fortnite dans d'autres régions. Nous n'avons pris aucune mesure pour retirer la version en ligne de Fortnite des marketplaces de distribution alternatives dans l'Espace économique européen

La réalité semble donc bien différente de ce qu'Epic a initialement communiqué. En analysant ces déclarations, on comprend qu'Epic Games aurait tenté de soumettre une version globale incluant à la fois la version américaine (avec paiements alternatifs) et la version européenne. Face au refus d'Apple d'accepter cette soumission combinée, Epic aurait choisi de suspendre complètement le jeu, y compris en Europe où il était disponible via l'Epic Games Store.

Le communiqué explique également qu'Apple est en communication directe avec Epic Suède et que ce-dernier était au courant de la situation. Si ce que dit Apple est vrai, il n'y a pas eu de "blocage" de la mise à jour Fortnite contrairement à ce que le compte officiel du jeu a affirmé plus tôt dans la journée sur X.

La stratégie agressive de Tim Sweeney

Le PDG d'Epic Games ne cache pas son animosité envers Apple. Sur les réseaux sociaux, Tim Sweeney multiplie les attaques contre la firme à la pomme. Il a notamment pointé du doigt la présence de clones de Fortnite sur l'App Store, comme "Fort Battle Royale Epic Shoot" et "Epic Survival Battle Royale 3D", ironisant sur le fait qu'Apple autorise ces copies mais pas l'original.

"Apple a pris des mesures pour retirer Fort Battle Royale Epic Shoot. Les joueurs à la recherche d'une fausse version de Fortnite remplie de publicités sur l'App Store devraient plutôt essayer Epic Survival Battle Royale 3D, approuvé par Apple", a-t-il écrit sur X, illustrant sa stratégie de communication provocatrice.

Update: Apple has taken down Fort Battle Royale Epic Shoot. Players looking for a fake adware version of Fortnite on the App Store should instead try Epic Survival Battle Royale 3D Clash Squad Battle Royale 3D, approved by Apple. https://t.co/FfKD0jYYpS pic.twitter.com/rYGeXH5WId — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) May 15, 2025

Sweeney a également interpellé directement Tim Cook, le PDG d'Apple, en réponse à un tweet sur les fonctionnalités d'accessibilité d'iOS 19 : "Bonjour Tim. Et si vous laissiez nos clients mutuels accéder à Fortnite ? Juste une idée" :

Hi Tim. How about if you let our mutual customers access Fortnite? Just a thought. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) May 15, 2025

C'est simple, depuis quelques années il ne se passe pas une seule journée sans que Tim Sweeney ne tweete sur Apple. Souvent, tous les prétextes sont bons pour discréditer l'entreprise qu'il qualifie de "gangster", donnant lieu à des posts parfois insensés. Son combat contre l'hégémonie d'Apple, tout à fait justifiable, s'est transformé en haine viscérale et publique.

Un conflit aux multiples facettes

Cette nouvelle escalade intervient dans un contexte juridique particulier. Fin avril, un tribunal fédéral américain a jugé qu'Apple violait délibérément une ordonnance judiciaire dans l'affaire Epic Games v. Apple, qui obligeait la firme à permettre aux développeurs d'offrir des moyens de paiement alternatifs.

Cependant, comme l'a souligné la juge Yvonne Gonzalez Rogers dans sa décision initiale, Apple n'est pas obligé de réintégrer Fortnite sur l'App Store. Elle avait conclu qu'Epic Games avait volontairement enfreint les règles auxquelles il avait consenti lors de la création de son compte développeur.

Tim Sweeney, PDG d'Apple

Qui dit vrai ?

Si les affirmations d'Apple sont exactes, la situation est très grave pour Epic Games. L'entreprise aurait délibérément retiré Fortnite de l'Union européenne pour faire porter la responsabilité à Apple, alors que le géant de Cupertino n'aurait fait que refuser une soumission combinée incluant des éléments non conformes pour le marché américain. De plus, contrairement à ce qu'Epic laisse entendre, Apple semble bien communiquer avec Epic Suède (filiale européenne d'Epic Games) et n'aurait pas bloqué unilatéralement le jeu dans l'UE. Epic aurait accusé Apple de "blocage" alors qu'elle savait pertinemment que c'était un mensonge.

Néanmoins, Apple tarde effectivement à appliquer pleinement la décision de justice concernant les paiements alternatifs, ce qui alimente la frustration d'Epic Games et sa stratégie de communication agressive. Quand on sait que l'entreprise a dépensé plus d'un milliard de dollars dans sa bataille contre Apple, on peut comprendre.

Un jeu politique aux dépens des joueurs

Au final, ce sont les millions de joueurs de Fortnite sur iOS qui font les frais de cette guerre commerciale et juridique. Alors que le jeu était accessible en Europe via des boutiques alternatives, il est désormais indisponible partout dans le monde sur les appareils Apple.

Cette situation met en lumière les enjeux considérables du contrôle des plateformes numériques et de la distribution d'applications. Entre Epic qui cherche à contourner la commission de 30% d'Apple et ce dernier qui défend son modèle économique, le conflit semble loin d'être résolu.

Pour l'instant, les joueurs devront patienter jusqu'à ce que l'une des deux parties cède ou qu'un nouveau jugement vienne clarifier la situation. Une chose est sûre : cette saga technologique et juridique n'a pas fini de faire parler d'elle.



Et vous, vous avez plutôt tendance à croire Apple ou Epic Games dans cette affaire ?