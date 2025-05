🔥 Epic Games fait plier Apple sur les paiements, Fortnite va revenir

Dans le cadre d'une escalade significative de la querelle juridique en cours entre Epic Games et Apple, un tribunal fédéral américain a statué contre Apple pour avoir délibérément violé une injonction de 2021 visant à freiner ses pratiques anticoncurrentielles sur l'App Store. La décision de 80 pages, rendue le 30 avril 2025 par la désormais célèbre juge Yvonne Gonzalez Rogers, accuse Apple d'avoir imposé de nouveaux frais et de nouvelles barrières qui ont sapé la directive du tribunal visant à favoriser la concurrence. Cette décision marque une victoire décisive pour Epic Games, qui conteste les politiques de l'App Store d'Apple depuis 2020, et pourrait remodeler l'avenir de la distribution d'applications sur les appareils iOS.

Apple a joué et a perdu

Le tribunal a constaté que les actions d’Apple, notamment l’imposition d’une commission de 27 % sur les paiements externes et l’utilisation d’écrans d’avertissement pour dissuader les utilisateurs d’utiliser des méthodes de paiement alternatives, constituaient une tentative délibérée de contourner l’injonction initiale. Ces écrans, ainsi que l’exigence d’Apple d’utiliser des URL statiques limitant la personnalisation des processus de paiement par les développeurs, ont été conçus pour freiner les conversions des utilisateurs et maintenir les revenus d’Apple, qui génèrent des milliards chaque année. Des documents internes ont révélé un effort coordonné pour privilégier les profits au détriment de la conformité, le vice-président des finances d’Apple, Alex Roman, ayant été reconnu coupable de parjure. Alors que Phil Schiller, Apple Fellow, plaidait pour le respect de l’ordonnance du tribunal, le PDG Tim Cook a suivi l’avis de l’équipe financière, une décision critiquée par la juge comme une « dissimulation » qu’Apple pensait passer inaperçue.

Le tribunal a désormais interdit la commission d’Apple sur les achats externes, ordonné l’arrêt des interférences avec les communications des développeurs sur les paiements, et transmis l’affaire au bureau du procureur des États-Unis pour d’éventuelles poursuites pour outrage criminel.

NO FEES on web transactions. Game over for the Apple Tax.



Apple’s 15-30% junk fees are now just as dead here in the United States of America as they are in Europe under the Digital Markets Act. Unlawful here, unlawful there.



4 years 4 months 17 days. https://t.co/RucrsX7Z4A pic.twitter.com/3kSYnt5pcI — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 30, 2025

Fornite bientôt de retour

Fort d’un élan, Epic Games a annoncé son intention de resoumettre Fortnite à l’App Store américain la semaine prochaine, le PDG Tim Sweeney proposant un « accord de paix ». Sweeney a déclaré que si Apple étendait le cadre « sans friction et sans taxe Apple » imposé par le tribunal à l’échelle mondiale, Epic réintégrerait Fortnite à l’App Store dans le monde entier et abandonnerait toutes les poursuites. Cette proposition repose sur le fait qu’Apple permette à Fortnite de diriger les utilisateurs vers le site web d’Epic pour acheter des V-bucks sans prélever de commission, une pratique qu’Apple a combattue pendant des années.



Fortnite est absent de l’App Store depuis 2020, lorsque Epic a contourné le système de paiement d’Apple, entraînant le retrait du jeu et la bataille juridique qui a suivi. Bien que le jeu soit resté accessible via le streaming cloud, son retour natif sur iOS dépend de la conformité d’Apple, du moins aux USA. En Europe, nous avons accès à Fortnite depuis l'Epic Games Store gratuitement depuis l'été 2024.

We will return Fortnite to the US iOS App Store next week.



Epic puts forth a peace proposal: If Apple extends the court's friction-free, Apple-tax-free framework worldwide, we'll return Fortnite to the App Store worldwide and drop current and future litigation on the topic. https://t.co/bIRTePm0Tv — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 30, 2025

Apple conteste, évidemment

Apple, cependant, a exprimé son désaccord, déclarant qu’il « conteste fermement » la décision et prévoit de faire appel tout en se conformant à l’ordonnance dans l’intervalle. Cette double approche pourrait compliquer les plans d’Epic, car l’appel d’Apple pourrait retarder ou modifier les changements ordonnés par le tribunal. La décision de l’entreprise de contester le jugement suggère qu’une adoption mondiale du modèle américain, comme proposé par Sweeney, est peu probable à court terme. Alors que le différend entame sa cinquième année, cette saga juridique ne montre aucun signe de résolution, même si la dernière décision du tribunal ouvre la voie à un retour potentiel de Fortnite et à des changements plus larges dans les politiques de l’App Store d’Apple.