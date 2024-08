L’Epic Games Store est disponible sur iOS avec Fortnite et Fall Guys !

Après un long combat dans les tribunaux pour faire revenir Fortnite et faire changer la politique de distribution des applications dans l’écosystème Apple, aujourd’hui marque le jour d’une petite victoire pour Epic Games ! Fortnite est officiellement de retour sur iOS, cependant c’est qu’en Europe et sans l’immense visibilité de l’App Store. Les utilisateurs peuvent télécharger dès maintenant l’Epic Games Store afin de télécharger Fortnite, Fall Guys, Rocket League… ainsi que d’autres jeux !

Bienvenue sur iOS

Epic Games Store

L’Epic Games Store a franchi une nouvelle étape aujourd’hui en devenant accessible aux utilisateurs de l’Union européenne sur les appareils iOS. Cette évolution représente une véritable révolution dans l’écosystème Apple, puisque cela va permettre aux utilisateurs d’iPhone d’accéder à un catalogue de jeux sans passer par l’App Store, cela marque une première dans l’histoire d’iOS qui avait toujours eu une distribution d’applications fermées.



Cette disponibilité exclusive au sein de l’Union européenne a été rendue possible grâce à la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA), qui oblige Apple à ouvrir la distribution des applications au-delà de son propre App Store. Cette loi vise à favoriser la concurrence et à réduire le monopole des grandes entreprises technologiques sur le marché des applications mobiles. Pour l’instant, seuls les utilisateurs de l’Union européenne peuvent télécharger et accéder à l’Epic Games Store sur iOS, mais Epic Games a des ambitions bien plus larges.

Un catalogue déjà prometteur

Lors de son lancement sur iOS, l’Epic Games Store propose déjà une sélection de titres populaires, dont Fortnite, Rocket League Sideswipe et Fall Guys. Ce n’est qu’un début, car Epic Games prévoit de rapidement enrichir son catalogue avec une multitude de nouveaux jeux dans les mois à venir. L’objectif est de créer une plateforme diversifiée et compétitive qui pourra attirer une large base de joueurs.



Epic Games ne compte pas s’arrêter là. La société envisage d’ouvrir sa plateforme à tous les développeurs de jeux et d’applications, leur offrant ainsi une nouvelle opportunité de distribution. Pour motiver les développeurs à rejoindre son store, Epic Games a annoncé une politique de commission très basse, bien en deçà de ce que facture Apple sur son App Store. Cette stratégie vise à attirer des développeurs déjà présents sur l’App Store, ainsi que de nouveaux créateurs, pour enrichir l’offre disponible sur l’Epic Games Store.



Un processus d’installation simplifié

Pour télécharger l’Epic Games Store sur un appareil iOS, les utilisateurs doivent se rendre directement sur le site d’Epic Games et lancer le téléchargement. Cependant, cette opération n’est pas sans obstacles : une série d’avertissements et d’autorisations affichées par iOS doivent être validés par l’utilisateur, Apple fait tout pour vous dissuader d’aller plus loin en parlant de possible problèmes de sécurité et de confidentialité. Mais pour les utilisateurs prêts à franchir ces étapes, l’accès à un tout nouveau monde de jeux est à portée de main.

L’avenir de l’Epic Games Store

Epic Games voit plus loin que l’Europe. Bien que le lancement sur iOS soit pour l’instant limité aux frontières européennes, l’entreprise souhaite étendre son store à un niveau mondial sur iOS. Cependant, cette expansion dépendra en grande partie des régulateurs internationaux, car Apple reste réticent à ouvrir davantage la distribution d’applications en dehors de l’Europe.

Enfin, Epic Games envisage également de distribuer ses jeux via d’autres stores mobiles indépendants, telles qu'AltStore PAL. Cette stratégie permettra d’augmenter la visibilité de jeux phares comme Fortnite, et d’élargir encore plus l’audience.