Epic Games annonce 20 jeux sur son store mobile et drague les européens

Quelques jours après avoir annoncé qu'il allait faciliter la vie des développeurs, le studio Epic Games s'est engagé à payer les frais imposés par Apple pour les développeurs de l'Union européenne lorsqu'ils distribuent leurs applications via le Epic Games Store, selon une déclaration du PDG d'Epic, Tim Sweeney.

En France, et plus largement au sein de l'Union Européenne, où les magasins d'applications alternatifs sont autorisés depuis iOS 17.4, Epic Games vient d'ajouter près de 20 jeux tiers dans son magasin d'applications mobiles. En parallèle, Epic a lancé son programme de jeux gratuits, s'engageant à payer les frais de technologie centrale (CTF) pour les développeurs iOS de l'UE qui offrent leurs applications gratuitement via le Epic Games Store.

De nouveaux jeux

Nous sommes ravis de distribuer la première vague de jeux de développeurs mobiles tiers, désormais disponibles aux côtés de Fortnite, Fall Guys et Rocket League Sideswipe sur l'application mobile Epic Games Store. Après notre lancement sur mobile il y a quelques mois à peine, cela représente une avancée majeure pour la boutique et nous sommes reconnaissants envers les partenaires qui nous rejoignent dans cette aventure.

Pour l'occasion, la société américaine lance le programme de jeux gratuits sur mobile, en commençant par Dungeon of the Endless: Apogee aujourd'hui sur Android et iOS et via l'application mobile Epic Games Store jusqu'au 20 février et Bloons TD 6 bientôt disponible. Pour commencer, de nouveaux jeux seront proposés chaque mois jusqu'à ce que nous passions à un calendrier hebdomadaire plus tard cette année. Au total, il y aura 23 jeux d'ici quelques mois.

Des frais supportés par Epic Games

Les développeurs qui apportent leurs applications au Epic Games Store peuvent bénéficier d'une couverture de leur CTF pendant un an. Le CTF, fixé à 0,50 € par installation d'application par Apple, s'applique quel que soit le modèle de monétisation de l'application.



Cependant, Apple prévoit des exceptions pour les petits développeurs ; si un développeur gagne moins de 10 millions d'euros par an, il est exempté du CTF pendant trois ans. De plus, les développeurs ayant moins d'un million d'installations annuelles n'ont pas à payer ces frais, et ceux fonctionnant sans revenus sont également exemptés si leurs applications ne sont pas monétisées.



Tim Sweeney a souvent critiqué les frais de technologie centrale d'Apple et ses politiques de distribution d'applications. Il a décrit sur X la taxe comme "ruineuse" pour les nouveaux magasins d'applications cherchant à pénétrer le marché, affirmant que couvrir ces frais à long terme n'est pas viable financièrement pour Epic Games. Cependant, ils continueront de le faire dans l'attente de possibles changements réglementaires sous l'Acte pour les marchés numériques (DMA) de l'Union Européenne, qui pourrait obliger Apple à ajuster ses règles pour les marketplaces d'applications tierces.

Here's an update on the business and details of the Epic Games Store and the obstacles Apple and Google are creating to intentionally make it hard to use competing stores. Despite this, we're moving FULL SPEED AHEAD!https://t.co/HGtQwxlXWF — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 24, 2025

Des frictions pour installer des apps sur les stores alternatifs

Epic Games a noté que les frais imposés par Apple, ainsi que les "écrans d'avertissement" informant les utilisateurs sur les applications tierces, dissuadent à la fois les développeurs et les utilisateurs de s'engager avec le Epic Games Store sur mobile. Sweeney a souligné la nécessité d'une application robuste du DMA pour véritablement atteindre la liberté des magasins d'applications, le choix des utilisateurs et la concurrence en Europe.

Actuellement, le Epic Games Store pour iOS est uniquement accessible au sein de l'Union Européenne, où la réglementation permet des magasins d'applications et des méthodes de distribution alternatifs. Les américains nous l'envie, notamment pour récupérer des jeux comme Fortnite et Fall Guys.