L'Epic Games Store ne prélèvera plus de commission contrairement à l'App Store

Epic Games vient d’annoncer une offensive majeure sur le marché des boutiques en ligne, surfant sur la vague des récents rebondissements juridiques qui contraignent Apple à assouplir ses règles autour des achats in-app. De quoi redéfinir la manière dont on achète et vend du contenu numérique sur iOS… et ailleurs.

Epic ne va pas se contenter du retour de Fortnite sur l'App Store. Dès juin 2025, Epic Games inaugurera un nouveau modèle économique sur son store : aucune commission ne sera prélevée sur le premier million de dollars généré par application et par an, une aubaine pour les petits studios. Au-delà de ce seuil, une commission réduite à 12% s’appliquera, bien plus basse que les 15 à 30% habituels chez Apple. Un nouvel argument de poids qui risque de séduire nombre de créateurs de jeux et d’applications, surtout ceux pour qui chaque euro compte.

Epic va encore plus loin en lançant ses « Webshops » : des boutiques personnalisées, hébergées par Epic, que les développeurs pourront proposer à leurs utilisateurs pour acheter des contenus en dehors de l’application, échappant ainsi aux commissions salées d’Apple ou Google. Grâce aux décisions de justice récentes, les studios pourront désormais diriger légalement les joueurs d’une app iOS vers ces boutiques en ligne, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Les utilisateurs, eux, profiteront d’un bonus : 5% de « Epic Rewards » sur chaque achat réalisé dans un Webshop.

Une nouvelle ère pour l’économie des apps s’ouvre, avec Epic en éclaireur… et Apple contrainte de s’adapter rapidement !

Epic Games Store will take 0% on the first $1,000,000 of payments we process per game per year (vs 15% for Apple), and 12% after that (vs 30% for Apple).



Next month, we launch EGS Webshops for out-of-app purchases, as an alternative to in-app purchases.https://t.co/yTufyZbiqR