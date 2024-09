Epic Games dévoile la commission du futur Epic Games Store sur iOS

Avec iOS 17.4 et les versions ultérieures, Apple est contraint d'ouvrir les vannes de la distribution des applications en Europe, une information qui a été prise très au sérieux au siège d'Epic Games. Aujourd'hui, le créateur de Fortnite a confirmé à nouveau son intention de lancer prochainement un Epic Games Store sur iPhone pour les utilisateurs européens. Pour la première fois, l'entreprise a mentionné la commission qui sera prélevée aux développeurs qui passeront par son store !

Epic Games la joue bien plus généreux qu'Apple sur la commission

Epic Games a annoncé aujourd'hui son intention de lancer l'Epic Games Store sur les iPhone et smartphones sous Android au sein de l'Union européenne d'ici la fin de l'année. Cette décision s'inscrit dans un contexte où Epic profite de nouvelles régulations européennes forçant Apple à ouvrir son écosystème auparavant verrouillé, offrant ainsi une nouvelle avenue pour la distribution d'applications sur iPhone.



Epic Games positionne ce lancement comme une priorité dans ses développements en cours, promettant une expérience similaire à celle que les développeurs et les joueurs ont actuellement sur PC via l'Epic Games Store. Une des annonces qui a fait le plus de bruit concerne la structure de commission : Epic prévoit d'imposer une commission de 12 % sur toutes les ventes réalisées via son store, alignant ainsi les conditions sur mobiles à celles déjà en place sur PC.

Dans un geste de générosité visant à secouer l'industrie et à défier directement les géants technologiques tels qu'Apple et Google, Epic Games engage à offrir aux développeurs 100 % des revenus générés au cours des six premiers mois suivants le lancement de leur jeu sur l'Epic Games Store. À travers cette décision, Epic propose un modèle économique plus favorable aux créateurs de contenu, cela permettra aussi d'accueillir plus facilement de nouveaux jeux afin de concurrencer d'autres stores populaires.



L'Epic Games Store sur iPhone promet d'incorporer à la fois le contenu propriétaire d'Epic, y compris des titres phares comme Fortnite, ainsi que des jeux issus de partenariats avec des tiers. On peut s'attendre à un catalogue bien rempli dès le lancement sur iOS !



Pour éviter de perdre trop de revenus avec l'ouverture de la distribution des applications, Apple a introduit des frais de technologie de base de 0,50 € par installation annuelle pour les applications hors App Store excédant un million de téléchargements par an. Malgré ces ajustements, les développeurs de l'UE ont toujours la possibilité de rester sous les conditions existantes de l'App Store, avec une commission standard de 30 % pour les grands développeurs ou de 15 % pour ceux réalisant moins d'un million de dollars de revenus annuels. Mais devant la grogne, Apple cherche une alternative afin d'éviter que les "petits" développeurs qui rencontrent le succès avec des applications gratuites ne doivent mettre la clé sous la porte.



