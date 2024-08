Officiel : Fortnite de retour sur iOS en 2024

Après des années d'attente, Fortnite va faire son grand retour sur iOS. L'Europe a visiblement réussi là où la justice américaine a échoué, du moins du point de vue d'Epic Games. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente nouvelle pour les joueurs.

Epic Games vient officiellement d'annoncer le retour de Fortnite sur iOS en 2024. Grâce à la mise en service de la loi européenne DMA, l'Epic Games Store va enfin pouvoir s'implanter en tant que boutique d'applications tierce sur la plateforme d'Apple. Autrement dit, proposer Fortnite sans passer par l'App Store, le grand rêve du patron Tim Sweeney.

Un rêve tout de même rattrapé par la réalité. En dévoilant son programme complet pour se soumettre aux nouvelles directives européennes, Apple a également indiqué la mise en place d'une taxe de 0.50 € par installation pour les applications qui dépassent le million de téléchargements sans passer par l'App Store. Une nouvelle taxe pas très surprenante, mais qui aura tout de même le mérite d'avoir été critiquée par Tim Sweeney quelques minutes après sa mise en ligne.



Déclaration d'Epic Games :

Fortnite reviendra sur iOS en Europe en 2024, distribué par le prochain @EpicGames Store pour iOS. Restez à l’écoute pour plus de détails pendant que nous déterminons le calendrier réglementaire. Nous continuerons de faire valoir auprès des tribunaux et des régulateurs qu'Apple enfreint la loi.

Later this year Fortnite will return in Europe on iOS through the @EpicGames Store.

Le message est clair, Fortnite profite du nouveau règlement européen pour revenir sur iOS, mais n'a pas l'intention de lâcher Apple, qu'elle accuse encore et toujours d'enfreindre la loi. De là à lancer un procès Epic vs Apple à la sauce Europe, il n'y a qu'un pas.



Déclaration de Tim Sweeny :

Le projet d'Apple visant à contrecarrer la nouvelle loi européenne sur les marchés numériques est un nouvel exemple sournois de conformité malveillante. Ils obligent les développeurs à choisir entre l'exclusivité de l'App Store et les conditions du magasin, qui seront illégales en vertu du DMA, ou à accepter un nouveau système anticoncurrentiel également illégal, truffé de nouveaux frais indésirables sur les téléchargements et de nouvelles taxes Apple sur les paiements qu'ils ne traitent pas.



Apple propose de choisir quels magasins sont autorisés à concurrencer son App Store. Ils pourraient par exemple empêcher Epic de lancer Epic Games Store et de distribuer Fortnite via celui-ci, ou bloquer Microsoft, Valve, Good Old Games ou de nouveaux entrants. L'Epic Games Store est la 7ème boutique de logiciels au monde (derrière les 3 boutiques de consoles, les 2 boutiques mobiles et Steam sur PC).



Nous sommes déterminés à nous lancer sur iOS et Android et à participer à la compétition pour devenir le magasin de logiciels multiplateforme n°1, sur la base d'une concurrence en matière de paiement, de frais de 0 à 12 % et de jeux exclusifs comme Fortnite.



Epic a toujours soutenu la notion de notarisation Apple et d'analyse des logiciels malveillants pour les applications, mais nous rejetons fermement le fait qu'Apple déforme ce processus pour saper la concurrence et continue d'imposer des taxes Apple sur les transactions dans lesquelles ils ne sont pas impliqués.



Il y a beaucoup plus de déchets chauds dans l'annonce d'Apple. Il faudra plus de temps pour analyser les parties écrites et non écrites de cette nouvelle série d'horreur, alors restez à l'écoute.

Fortnite will return to iOS in Europe in 2024, distributed by the upcoming @EpicGames Store for iOS. Stay tuned for details as we figure out the regulatory timeline. We'll continue to argue to the courts and regulators that Apple is breaking the law. https://t.co/MHh6EGVinC — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) January 25, 2024