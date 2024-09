Fortnite est officiellement de retour sur iPadOS en Europe

Le fait qu’Apple soit contraint d’ouvrir la distribution des applications dans l’Union européenne est un véritable soulagement pour Epic Games. La société derrière le célèbre jeu Fortnite vient d’annoncer le lancement de Fortnite sur l’Epic Games Store sur les iPad, une deuxième victoire après un retour triomphant sur iPhone !

Fortnite est de retour sur iPad

Après une longue absence due à une interdiction sur l’App Store, Fortnite, ainsi que d’autres jeux publiés par Epic Games, sont de retour sur iPad. Toutefois, ce retour ne se fait pas via l’App Store d’Apple, mais par le biais de l’Epic Games Store, désormais disponible sur iPadOS pour les utilisateurs de l’Union européenne.



Ce grand retour du célèbre battle royal est possible grâce à la loi sur les marchés numériques (DMA) adoptée par l’Union européenne, celle-ci impose aux géants comme Apple d’ouvrir la distribution des applications et donc de casser l’exclusivité de leur propre store. C’est cette réglementation qui permet à Epic Games de proposer son propre store sur iOS et iPadOS, rendant des jeux comme Fortnite à nouveau accessibles.

Depuis début juillet, l’Epic Games Store pour iOS a reçu l’approbation d’Apple, et trois jeux y sont actuellement disponibles : Fall Guys, Rocket League et Fortnite. Pour installer Fortnite, les utilisateurs doivent télécharger l’Epic Games Store directement depuis leur iPhone ou iPad.



La démarche est simple : il suffit de se rendre sur le site d’Epic Games à partir de votre appareil et vous trouverez un lien pour télécharger l’Epic Games Store. Après l’installation, il faudra accepter plusieurs autorisations dans les réglages de votre iPhone ou iPad, conformément aux exigences d’Apple pour les téléchargements en dehors de son App Store.



