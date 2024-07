Retour imminent de Fortnite sur iOS via AltStore

Depuis son « coup d’état » contre l’App Store en introduisant des paiements tiers sans autorisation dans Fortnite, beaucoup de choses ont changé. Epic Games a remporté des batailles contre Apple et a réussi à faire changer les lois en Europe en ouvrant les vannes du Sideloading ou encore des paiements tiers pour les achats intégrés. Cette nouvelle voie qui s’est ouverte, Epic Games compte bien l’utiliser en relançant Fortnite sur iOS. L’entreprise vient de donner plus de précisions sur ses plans à propos du retour de son battle royal sur iOS.

Fortnite sera présent sur l’AltStore en plus de l’Epic Games Store

Epic Games a annoncé cette nuit que Fortnite sera bientôt de retour sur iOS dans l’Union européenne. Cette bonne nouvelle est directement liée à la DMA qui oblige les grandes plateformes comme iOS à ouvrir les portes à des magasins d'applications tiers, facilitant ainsi la distribution et l'accès à des applications qui ne sont pas forcément les bienvenues dans l’App Store.



Les développeurs d’Epic Games travaillent d’arrache-pied pour rendre Fortnite à nouveau accessible sur iPhone en Europe. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de l’Union européenne de profiter du jeu via l’Epic Games Store, le plus rapidement possible.

Conditions pour les développeurs sur Epic Games Store

Pour encourager les développeurs à publier leurs applications sur l’Epic Games Store, Epic Games va proposer des conditions financières très attractives comparé à ce que propose Apple avec son App Store. Les commissions seront de 12 % pour les paiements traités directement par Epic et de 0 % pour les paiements effectués via des tiers. Cette politique a pour objectif de rendre la plateforme plus compétitive et attractive pour les développeurs souhaitant atteindre un large public.

Jeux mobiles sur AltStore

Une des grandes nouveautés est que les jeux mobiles d’Epic Games, y compris Fortnite, seront bientôt disponibles sur AltStore. Ce store alternatif permettra aux utilisateurs d’iOS dans l’UE d’accéder à Fortnite sans passer par l’App Store d’Apple, où le jeu reste définitivement banni. Cette disponibilité sur AltStore fait partie d’une stratégie d’Epic pour accroître la visibilité de ses jeux sur différentes plateformes.



Epic Games ne s’arrête pas là et prévoit d’apporter ses jeux mobiles à d’autres stores sur iOS en Europe. Cette expansion va offrir plus de choix aux utilisateurs et va augmenter la visibilité des jeux Epic. Le créateur de Fortnite a conscience que la visibilité de ses jeux sera plus faible sur les stores tiers que sur l’App Store, c’est pour cette raison que l’entreprise souhaite que Fortnite et ses autres jeux soient accessibles sur un maximum de stores tiers.



Source