Cat Quest III montre ses belles griffes sur App Store

Cat Quest III est le troisième opus de la série d'action-RPG primée développée par le studio singapourien The Gentlebros. Ce jeu, toutjours en 2.5D, vous plonge dans l'univers fantasque des pirates du Purribean, un archipel grouillant de Pi-rats à la recherche du trésor mythique de l'Étoile du Nord. Après avoir adoré les deux premiers Cat Quest, on attendait le numéro 3 de pied ferme ! Patience, notre héros sortira ses griffes le 8 août prochain.

Découvrez Cat Quest III

Dans Cat Quest 3, vous incarnez un purrivateer (pirate félin) accompagné d'un compagnon spirituel et naviguez à bord de votre propre navire pour explorer des îles remplies de secrets, de quêtes et de combats. Avec plus de 100 quêtes, donjons et activités, plus de 100 pièces d'équipement à collectionner, 50 boss à affronter, une Infinity Tower pour une rejouabilité infinie, un mode New Game+ et un mode Mew Game pour les plus audacieux, Cat Quest III offre une aventure riche et accessible.



Le jeu propose également un gameplay fluide avec des combats en temps réel, des combos d'attaques affinés, de la personnalisation d'armes et de sorts, ainsi que la possibilité de jouer en solo ou en coopération locale, comme dans le second titre de la saga. Les graphismes très colorés et réhaussés, la bande-son inspirée de chants marins et l'humour bourré de jeux de mots félins (en anglais) font de ce titre une expérience à mettre entre toutes les mains. Vous pourrez essayer le début gratuitement avant d'acheter pour débloquer l'aventure complète et toutes les futures mises à jour !

Avis sur les deux premiers opus Cat Quest

Cat Quest (2017)

Présenté comme un RPG d'action sans prétention mais captivant, Cat Quest a introduit un monde ouvert très typé, Felingard, avec un gameplay accessible basé sur les combats. Son charme résidait dans sa simplicité, son humour léger et ses graphismes adorables, bien que la variété des ennemis soit limitée et l'exploration parfois répétitive. C'était tout de même un super premier essai.

Cat Quest II (2019)

La suite, Cat Quest 2, enrichit la formule avec un monde plus vaste, une coopération locale (jouable en solo ou à deux, en incarnant un chat et un chien), et une histoire amusante autour d'un conflit entre royaumes félins et canins. Les quêtes sont plus variées, le système de progression plus fluide, mais le gameplay peut devenir répétitif en fin de partie. Un titre qui a pris une autre dimension.

Un jeu à précommander

Comme vous pouvez le constater, Cat Quest III s'appuie sur ces bases en introduisant des combats navals et un monde plus dense, tout en conservant le charme et l'humour caractéristiques de la série. Cochez la case du 8 août ou, mieux, précommander Cat Quest 3 sur App Store (et peut-être bientôt sur Play Store). Le téléchargement est gratuit, l'achat intégré pour tout débloquer sera certainement tarifé à 5,99 €. Compatible iPhone, iPad et Mac !

