A Game About Digging A Hole va creuser sur mobile

Les développeurs DoubleBee, en collaboration avec les éditeurs Rokaplay et Headup (qui vient d'annoncer Bridge Construction Studio), s'apprêtent à lancer A Game About Digging A Hole sur les plateformes mobiles le 31 juillet. Et l'objectif est clair : creuser !

Découvrez A Game About Digging A Hole™

Comme le titre l'indique, le jeu se concentre sur le fait de creuser sans fin sous terre pour découvrir des trésors et des objets rares, que les joueurs peuvent vendre pour obtenir des ressources. Ces ressources permettent d'améliorer l'équipement, ce qui autorise bien évidemment des fouilles encore plus profondes, relançant ainsi le cycle.

Creusez profondément, vendez ce que vous trouvez et améliorez votre équipement pour continuer votre aventure toujours plus loin. Avec chaque pelletée, vous vous rapprochez de la vérité. Pas de précipitation, pas de règles – juste vous et l’aventure souterraine.

Le charme du jeu réside dans son gameplay sans stress, à son propre rythme, séduisant les amateurs d'expériences décontractées et chronophages. Bien que simple, la boucle principale est captivante, avec des secrets cachés et un élément mystérieux lié à l'achat d'une maison, ajoutant de l'intrigue à cette aventure tout en 3D.

Un jeu pour passer l'été

A Game About Digging A Hole est disponible en précommande sur l'App Store pour 4,99 € en tant que titre premium et sortira en même temps sur iOS et Android. Attention, le Play Store est rempli de clones, le vrai n'est pas encore disponible.

