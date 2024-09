Microsoft veut une seule application Xbox avec Game Pass sur mobile

Microsoft a annoncé qu'il fusionnera bientôt ses applications Xbox et Xbox Game Pass sur iPhone, iPad et Android, afin de proposer une expérience unifiée. Le timing n’est certainement pas anodin, car le géant américain doit aussi sortir son propre App Store alternatif avec des jeux issus de ses licences à succès sur console.

Xbox Game Pass bientôt incluse dans Xbox

Les fonctionnalités de l’application Xbox Game Pass seront intégrées dans l’application Xbox, permettant aux utilisateurs de gérer leur abonnement Game Pass, de parcourir le catalogue de jeux, de consulter et de récupérer des avantages, et bien plus encore. Dans le cadre de cette transition, Microsoft a précisé que l’application Xbox Game Pass sera retirée de l’App Store à partir de novembre.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Game Pass est un service d’abonnement qui offre un accès à une sélection régulièrement renouvelée de jeux à télécharger et à jouer sur Xbox ou PC Windows. C’est l’équivalent du PS Plus Premium de Sony.



Bien que l’application Game Pass permette de rechercher, consulter et télécharger les jeux du catalogue, il n’est pas possible de les jouer directement sur iPhone ou iPad, du moins pas encore. Cependant, l’intégration de ces fonctionnalités dans l’application Xbox simplifiera la gestion du service sur toutes les plateformes, offrant ainsi une expérience plus fluide et harmonisée pour les utilisateurs.



On attend désormais la possibilité de jouer en streaming dans l’app (possible seulement sur le web à date) ainsi que le magasin alternatif en Europe. Rappelons d’ailleurs que l’Epic Games Store est disponible avec Fortnite et Fall Guys, notamment.

