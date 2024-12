Le multi Squid Game : Unleashed est disponible sur mobile !

Le phénomène mondial "Squid Game" revient, et cette fois, c'est vous qui êtes aux commandes. Avec la deuxième saison prévue pour le 26 décembre 2024 sur Netflix, et une troisième en préparation pour 2025, le géant du streaming lance un jeu mobile pour compléter cette expérience sud-coréenne plus qu'addictive. Squid Game: Unleashed vous donne la chance de tester votre survie dans des épreuves inspirées par la série, mais attention, les enjeux sont toujours aussi élevés.

Découvrez le jeu mobile Squid Game

Un, Deux, Trois, Soleil... Survivrez-vous ? Dans ce nouveau jeu mobile, comme dans la série la plus emblématique de ces dernières années, vous êtes propulsé dans un monde où chaque jeu d'enfant est bien plus dangereux qu'il n'y parait. Commençons par visionnez la bande-annonce officielle du jeu :

Comme vous vous en doutez, dans titre multijoueur, vous allez revivre des moments clés de la série comme le célèbre "Un, deux, trois, soleil" ou le défi du pont de verre, avec une certaine intensité. Si vous faites la moindre erreur, vous risquez une fin aussi dramatique et terrifiante que dans la série elle-même.



Mais le plus intéressant que vous pouvez entrer dans la compétition seul, contre 31 autres joueurs, ou alors faire équipe. Vous ramasserez des armes et des améliorations pour tenter de survivre, mais sachez que le chaos et la trahison sont des éléments omniprésents, la confiance étant un luxe plus que rare dans Squid Game. Même en cas de mort, vous n'êtes pas complètement hors jeu; en tant que fantôme, vous pouvez observer et apprendre de la chute des autres.



Côté progression, chaque succès vous permet de gravir les échelons, déverrouillant ainsi des épreuves encore plus complexes et... mortelles.



Pour finir, histoire de vous permettre de vous identifier, vous avez la possibilité de personnaliser votre avatar avec diverses tenues, animations, et émojis, rendant chaque joueur unique dans l'arène. Il faudra pour cela utiliser votre argent virtuel.

Un jeu à télécharger sur iOS et Android

Que vous soyez un fan de battle royale, un fervent admirateur de "Squid Game", ou simplement en quête d'un divertissement rapide, ce jeu est conçu pour tous. Pour allonger la durée de vie, les développeurs de Boss Fight ont prévu des événements hebdomadaires inspirés par les nouvelles intrigues de "Squid Game".



Seul hic, il faut un abonnement Netflix actif pour profiter gratuitement de Squid Game : Unleashed. Disponible sur iOS et Android (via le Play Store).

Télécharger le jeu Squid Game : Déchaînés