Sorties jeux : Squid Game : Unleashed, Tile Tales: Pirate, GRID Legends et Universe For Sale

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Squid Game : Unleashed, Tile Tales: Pirate, GRID™ Legends: Deluxe Edition et Universe For Sale.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Squid Game : Unleashed (Jeu, Action, , v0.0.7575, 1,9 Go, iOS 16.0, Netflix, Inc.) "Squid Game" devient réalité dans ce jeu de battle royale où l'action est intense et la survie, incertaine. Affrontez des défis mortels inspirés de la série, comme "Un, deux, trois, soleil", dans des tournois multi de 32 joueurs. Personnalisez votre personnage et utilisez des armes pour survivre, ou devenez spectateur pour observer le carnage après votre élimination. Télécharger le jeu gratuit Squid Game : Unleashed



BTS WORLD Season 2 (Jeu, Cartes, iPhone, v1.00.269, 197 Mo, iOS 12.0, TakeOne Company) Dans "SOWOOZOO", un monde spécial créé par les souvenirs avec BTS, un "Time Stealer" menace de tout détruire. Revivez les moments cachés de BTS et protégez ces mémoires en utilisant des cartes photos uniques dans une aventure émotive. Construisez votre deck ultime, interagissez dans divers lobbies thématiques et enrichissez BTS LAND avec des "friendz" pour faire grandir BTS. Télécharger le jeu gratuit BTS WORLD Season 2







Woolly Boy and the Circus (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.10, 339 Mo, iOS 16.0, COTTONGAME Network Technology ...) Sortie mondiale. Après son lancement en France en novembre, Woolly Boy, coincé au Cirque Ananas, s'associe à son ami QiuQiu pour résoudre les mystères du cirque et s'évader. Ce jeu d'aventure graphique propose une exploration riche, des énigmes collaboratives et une collection d'objets, le tout dans un cadre visuel dessiné à la main. Plongez dans une histoire touchante, remplie d'énigmes et de mini-jeux, où l'amitié et le courage sont clés pour retrouver la liberté. Télécharger le jeu gratuit Woolly Boy and the Circus

ARK : édition mobile ultime (Jeu, Aventure, , v1.8853, 3,3 Go, iOS 18.0, Studio Wildcard) Plongez dans "ARK: Ultimate Mobile Edition" où vous pouvez apprivoiser des créatures primitives et explorer des terres sauvages avec d'autres joueurs pour des batailles tribales. Cette édition mobile inclut la carte originale de l'île et cinq packs d'extension, offrant des milliers d'heures de jeu, des jungles aux vaisseaux spatiaux. Rencontrez des espèces variées, formez des alliances ou combattez, et explorez l'histoire des ARK à travers des notes laissées par des explorateurs. Un top jeu de survie ! Télécharger le jeu gratuit ARK : édition mobile ultime





Royal Kingdom (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v13967, 261 Mo, iOS 13.0, Dream Games) Découvrez "Royal Kingdom", un nouveau jeu de puzzles match 3 par les créateurs de Royal Match, avec la famille royale élargie, incluant le roi Richard et la Princesse Bella. Construisez des royaumes, explorez de nouveaux mondes, et combattez le Roi sombre à travers des défis de puzzles captivants. Appréciez des graphismes somptueux, devenez un maître des puzzles, et étendez votre domination dans ce monde magique qui plaira aux amateurs de Candy Crush. Télécharger le jeu gratuit Royal Kingdom



Hello Town (Jeu, Casse-tête, , v1.01, 227 Mo, iOS 12.0, Springcomes Co., Ltd.) Aidez Jisoo, nouvelle recrue dans une entreprise immobilière, à transformer un bâtiment vétuste en un complexe commercial dynamique à travers des puzzles de fusion. Générez des profits en fusionnant des objets pour rénover et décorer, tout en ouvrant de nouveaux magasins et en montant en grade. Jouez hors ligne, fusionnez pour satisfaire les clients, adoptez un chat, et faites de ce lieu le centre commercial le plus prospère de la ville. Télécharger le jeu gratuit Hello Town

Nouveaux jeux payants iOS :

Tile Tales: Pirate (Jeu, Aventure / Casse-tête, , v1.0.2, 494 Mo, iOS 12.0, NineZyme OÜ) "Tile Tales: Pirate" vous plonge dans une aventure de puzzle sur une île déserte remplie de dangers. Résolvez 90 puzzles artisanaux pour éviter les pièges et les prédateurs. Cherchez le trésor ultime tout en rencontrant des personnages intrigants. La bonne surprise de la semaine, avec une réalisation solide et un level-design très intéressant ! Télécharger Tile Tales: Pirate à 3,99 €

GRID™ Legends: Deluxe Edition (Jeu, Course / Simulation, , v1.1.3, 1,9 Go, iOS 17.0, Feral Interactive Ltd) GRID Legends combine l'adrénaline des courses d'arcade avec la précision de la simulation, offrant des rivalités intenses et une action captivante. Ce super titre entre arcade et simulation propose 10 disciplines à maîtriser, des graphismes époustouflants, et un mode narratif unique. La Deluxe Edition inclut tous les DLC, garantissant une expérience de course complète et optimisée pour mobile. Un des hits 2024, assurément ! Avant de payer, consultez notre avis sur GRID Legends. Télécharger GRID™ Legends: Deluxe Edition à 11,99 €