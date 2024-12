Notre avis sur le nouveau GRID Legends: Deluxe Edition Mobile

Après l'excellent GRID qui tient le haut du pavé mobile depuis 2017, Feral Interactive a eu l'accord de Codemasters pour s'attaquer à GRID Legends: Deluxe Edition. Déjà disponible sur Mac depuis l'an dernier, GRID Legends débarque sur iPhone et iPad, l'occasion d'asseoir sa domination avec un savant mélange entre arcade et simulation. Voici notre avis dans un test flash !

C'est quoi GRID Legends: Deluxe Edition ?

Oui, le jeu du studio appartenant à EA est un jeu de course qui propose un gameplay à mi-chemin entre arcade et simulation, tout en proposant ici sa version Deluxe incluant tous les DLC pour une expérience complète. Initialement lancé en 2022 sur PS4 et Xbox One, puis sur Mac App Store, cette version mobile permet de jouer sur des appareils comme l'iPhone 12 Pro ou l'iPad Air M1 minimum. Les autres appareils ne sont pas supportés.

Les contrôles sont adaptés au tactile et à l'inclinaison (via le gyroscope), ce qui nécessite dans les deux cas un certain temps d'adaptation. Pour ceux qui préfèrent, GRID Legends supporte aussi les manettes MFi et consoles.



D'un point de vue du contenu, vous avez le choix entre 10 disciplines différentes avec une large gamme de véhicules allant des prototypes GT et des Hypercars en passant par les Trucks et les Open-Wheels. Au total, ce sont 130 circuits qui vous attendent.



Le mode narratif "La route de la gloire" ajoute une dimension cinématographique, tandis que le mode Carrière et le Créateur de course permettent une personnalisation profonde. Avec tous les DLC inclus, comme "Classic Car-Nage", "Drift", et "Endurance", GRID Legends est un très bon investissement, surtout qu'il ne coûte que 12 euros.



Regardez la bande-annonce officielle :

Notre avis sur GRID Legends

Magnifique, GRID l'est quand on active toutes les options, mais le titre porté par Feral Interactive tourne alors en 30 fps. On peut monter à 40-50 en baissant un peu le niveau de détails, mais on reste loin des 120 images par seconde, ce qui est d'autant plus dommage que la résolution laisse à désirer sur grand écran.

Pour maximiser l'expérience visuelle, un pack de textures HD est disponible pour les appareils ayant au moins 8 Go de RAM, soit les derniers iPad Pro et iPhone Pro.

La plastique ne fait pas tout, et le gameplay soigné fait vite oublier ces petits désagréments. La prise en main est rapide, tout en proposant une courbe d'apprentissage intéressante. Le choix des développeurs de permettre d'influer sur le comportement via la personnalisation n'y est certainement pas étranger. Comme souvent, le combo iPad + manette est le meilleur, mais tout le monde y trouvera son compte avec les différentes options possibles.



Reste que les fans de Gran Turismo ou de Forza seront probablement frustrés du comportement des bolides lorsque l'on les pousse aux limites physiques, mais l'angle choisi permet de toucher un public plus large.



Le résultat est bon, très bon même, du moment que l'on sait où l'on met les pieds avec ce nouvel opus des créateurs des sagas DIRT et F1. Seul vrai bémol, l'absence de multijoueur. Espérons qu'une mise à jour l'apporte prochainement.

NOM_DU_JEU (catégorie) Prix 11,99 € Réalisation 4,5 / 5 Prise en main 4 / 5 Durée de vie 4,5 / 5 Equilibre In-App NC Notre avis 4,5 / 5

Télécharger GRID™ Legends: Deluxe Edition à 11,99 €