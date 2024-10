GRID Legends en précommande sur iOS et Android en version Deluxe

GRID Legends: Deluxe Edition, l’un des titres de course les plus populaires sur console et PC, arrive bientôt sur nos mobiles ! Prévu pour une sortie en décembre, ce portage très attendu est désormais disponible en précommande au prix de 11,99 €, soit près de sept fois moins que sur PS5 et Xbox notamment. Développé par Codemasters et adapté pour mobile par Feral Interactive, GRID Legends promet la véritable expérience de course, bien plus poussée que l'excellent GRID Autosport que l'on connaît jusqu'à présent.



Encore une fois, vous êtes les premiers au courant.

Voici le nouveau GRID Legends: Deluxe Edition

Entre arcade et simulation

GRID Legends: Deluxe Edition combine l'instantanéité des courses arcades avec la précision d'une simulation, offrant une expérience qui s’adresse à une large gamme de fans de course. Le en même temps de Codemasters qui fait mouche.



Ainsi, vous pourrez piloter divers véhicules, des GT de haute performance aux camions en passant par les monoplaces, à travers des terrains variés et des conditions météorologiques dynamiques. Que vous affrontiez vos rivaux dans le mode Carrière immersif ou que vous créiez vos propres courses personnalisées avec le Race Creator, chaque tour de piste sera unique.

GRID Legends offre le mélange de courses d'arcade et de simulation précise unique de Codemasters qui fait mordre la poussière à la concurrence.

Des modes de jeu complets

L’édition mobile inclut le mode Driven to Glory, une aventure cinématique en live-action qui vous plonge dans des rivalités intenses et des moments mémorables du GRID World Series. Ce mode offre une immersion totale avec des scènes de courses palpitantes et des intrigues captivantes. En plus, un mode photo sophistiqué vous permettra de capturer et partager vos moments de gloire sur les circuits du monde entier. De plus, cette édition Deluxe inclut tous les DLC de la version originale, vous donnant accès à des contenus supplémentaires dès le départ, tels que le mode Classic Car-Nage, le drift, les épreuves d'endurance et des véhicules et pistes bonus.

Graphismes et compatibilité

Les graphismes impressionnants et la sensation de vitesse immersive sur mobile palpable dans la vidéo de présentation risque bien de faire de GRID Legends un incontournable pour les amateurs de jeux de course. Ce titre est compatible avec des appareils iPhone et iPad récents, dont les modèles à partir de l’iPhone 12 Pro et l’iPad Air M1. Oui, il est exigeant, il lui faut donc un hôte puissant. Espérons qu'il tournera en 120 images par seconde sur les derniers modèles.

Personnalisation complète des contrôles

GRID Legends est optimisé pour les commandes tactiles et inclinées, avec une interface entièrement personnalisable pour adapter la maniabilité à vos préférences. Les amateurs de commandes plus classiques ne seront pas en reste, car le jeu est compatible avec les manettes populaires, MFi ou consoles. De quoi piloter comme un AS.

Notre avis

Grid Legends est un net progrès par rapport au précédent Grid, avec une plus grande collection de circuits, plus de types de courses, et un multijoueur extrêmement intelligent. Son plus grand atout reste son accessibilité, en offrant un savant mélange entre un Gran Turismo ou Forza et des titres comme Asphalt.

Télécharger GRID Legends

Préparez-vous dès à présent en précommandant GRID Legends : Deluxe Edition. Le jeu sera lancé sur iPhone, iPad et Android le 17 décembre ! Nous vous tiendrons évidemment informé du lancement officiel, comme d'habitude.

Télécharger le jeu GRID™ Legends: Deluxe Edition