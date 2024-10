Sorties jeux : Asphalt Legends Unite, Laser Tanks, Roia et Spirit of the Island

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Asphalt Legends Unite, Laser Tanks, Roia et Spirit of the Island.



Nouveaux jeux gratuits iOS :

Asphalt Legends Unite (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v24.0.1, 3,4 Go, iOS 13.0, Gameloft) Enflammez votre esprit de compétition avec Asphalt Legends Unite et plongez dans ce monde de course automobile qui remplace Asphalt 9. Mais ce n'est pas une simple mise à jour, c'est un tout nouveau jeu de course arcade avec un moteur graphique revu et un contenu pléthorique. Collaborez avec d'autres pilotes pour participer à des courses multijoueurs en ligne palpitantes, exécutez des dérives et des cascades époustouflantes, et foncez vers la victoire au volant des voitures les plus rapides !





The Detractor (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0106, 541 Mo, iOS 13.0, Happii Gamer Studios Inc.) Dans un monde dévoré par les ténèbres et gouverné par le malveillant Roi de la Haine, vous êtes "Le Détracteur", une âme exilée en quête de vengeance et de rédemption. Plongez dans cette aventure captivante qui s'étend sur trois chapitres épiques, et défiez le tyran qui vous a mis à l'écart. "The Detractor" vous invite à affronter des ennemis redoutables et à découvrir des mystères cachés dans des royaumes générés de manière procédurale. Chaque chapitre dévoile la méchanceté du Roi de la Haine, révélant les profondeurs de sa cruauté et les horreurs qu'il a déchaînées sur la terre.









Slay The Poker (Jeu, Cartes / Casino, iPhone, v1.0.4, 232 Mo, iOS 12.0, Starpixel Studio) Embarquez pour un voyage épique dans Pokemaster, un jeu mobile dans lequel vous capturez, entraînez et combattez des créatures mystiques en utilisant le pouvoir des mains de poker dans des batailles stratégiques en temps réel. Collectez et améliorez des jetons spéciaux pour renforcer les capacités de vos créatures, et fusionnez-les pour obtenir des améliorations encore plus puissantes. Testez votre endurance dans des niveaux sans fin contre des ennemis difficiles et montez en grade pour gagner des récompenses, tout en vous immergeant dans une communauté dynamique de dresseurs.





Twilight Survivors (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.23.002, 1 Go, iOS 12.0, SAKURA) Un jeu de survie en temps limité avec des éléments de rogue-lite et un style artistique adorable ! Le monde est plongé dans l'obscurité et vous êtes sa seule lueur d'espoir. Allez-vous tenir jusqu'à l'aube ou succomber à des morts répétées dans votre quête ? Ne craignez rien, car vous pouvez collecter plus de pièces pour vous armer !













Nouveaux jeux payants iOS :

Dungeon Tracer (Jeu, Casse-tête / Jeux de rôle, iPhone, v0.8.9, 373 Mo, iOS 12.0, sang wook Jang) Dungeon Tracer est un puzzle RPG dans lequel les joueurs associent des tuiles pour tracer des chemins, collecter de l'or et de l'expérience, et affronter des ennemis de plus en plus forts, ce qui nécessite un jeu stratégique. Les principales caractéristiques sont les suivantes : quatre niveaux de difficulté, plus de 400 objets uniques, 30 capacités, 20 améliorations puissantes, 25 monstres spéciaux, un tableau de classement mondial, des musiques personnalisées et un système de sauvegarde permanente permettant de mettre le jeu en pause et de le reprendre.





Heian City Story (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.11, 79 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) Remontez le temps et devenez le directeur de votre propre ville dans le dernier jeu de Kairosoft !



Attirez de nouveaux habitants et tentez de devenir la plus grande ville du pays ! Ajoutez des bâtiments tels que des restaurants et des salons de thé pour faire de votre ville un endroit où samouraïs et roturiers voudront vivre. Nous sommes dans le passé, alors n'oubliez pas d'ajouter quelques touches de culture traditionnelle ! Vous pourriez finir par attirer des touristes dans la ville, qui s'y installeront s'ils s'y sentent bien. Attention, tout n'est pas que plaisir. Parfois, des fantômes, des démons et d'autres méchants viendront attaquer votre ville. Vous devrez invoquer vos propres esprits gardiens pour bannir les malfaiteurs et assurer la sécurité des habitants de votre ville. Tenez compte des capacités de vos esprits et de leur emplacement pour obtenir les meilleurs effets - la stratégie est le mot clé !





Laser Tanks (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v3.1.0, 466 Mo, iOS 12.0, Felicity Games) Des extraterrestres venus d'un monde magique et sombre ont volé une gigantesque puce dont dépend le sort de l'humanité. Laser Tanks est un jeu de rôle et d'action en pixels dans lequel votre objectif est de faire revivre notre Terre. Survivez vague après vague dans le donjon, plein d'aventures. Choisissez votre arme et que la bagarre commence. C'est une combinaison d'action et de survie. C'est beau, dynamique et très intéressant !





Roia (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v1.0, 215 Mo, iOS 11.0, Tobias Sturn) Un jeu magnifique très attendu ! Embarquez pour une aventure en suivant une rivière depuis sa source jusqu'à la mer de Roia, en sculptant le terrain pour guider son cours. Accompagné par un oiseau, traversez montagnes, forêts et prairies ensoleillées, découvrant la sérénité de la nature avec des mécanismes de jeu innovants, des paysages traditionnels, des obstacles variés, des graphismes minimalistes et une musique spécialement composée pour Roia.