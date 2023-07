Sorties jeux : A Monsters Expedition, Family Chess, Return to Monkey Island et Track & Burn

Aujourd'hui, 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement A Monsters Expedition, Family Chess, Return to Monkey Island et Track & Burn.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Track & Burn (Jeu, Sports / Course, iPhone, v1.03, 684 Mo, iOS 11.0, Tayasui.com) Au volant d'une voiture puissante, vous devez maîtriser l'art de la conduite, à travers les villes, la campagne ou la banlieue, vous participerez à une série de courses de rue amusantes et stimulantes. Si vous aimez les jeux à la Driver, vous allez certainement craquer pour Track & Burn. Avec une voiture très maniable, des graphismes colorés et un style de conduite arcade, affrontez vos adversaires, semez la police et dérapez comme jamais pour relever tous les défis. Télécharger le jeu gratuit Track & Burn





Ace Fishing: Crew (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.2, 359 Mo, iOS 11.0, Com2uS Corp.) Ace Fishing: Crew est un jeu divertissant pour jouer seul ou avec des amis. Plongez dans l'excitation de la pêche sous-marine et profitez ensuite du plaisir de cuisiner et de vendre vos prises. Le jeu offre une expérience réaliste grâce à une caméra sous-marine, vous permettant d'observer les mouvements des poissons et de contrôler votre pêche en ajustant le moulinet. Vous pouvez également explorer différentes zones avec différents membres d'équipage, chacune offrant des poissons uniques à attraper en fonction de leurs attributs. Télécharger le jeu gratuit Ace Fishing: Crew





Beachside Bites : Sip & Munch (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 488 Mo, iOS 12.0, Pixel Stomper Inc.) Bienvenue dans Beachside Bites, l'ultime aventure culinaire sur les rivages ensoleillés ! Préparez-vous à titiller les papilles gustatives, à servir les baigneurs affamés et à créer des gâteries appétissantes dans ce jeu de restaurant de bord de mer passionnant. En tant qu'unique personnage, c'est à vous de mener la barque, de créer de délicieux hamburgers, glaces, boissons, pops, sandwichs à la crème glacée et gâteaux, et de les livrer personnellement à vos clients satisfaits.



Personnalisez votre boutique en débloquant une station de grillades, une machine à glace et bien plus encore. Choisissez ce que vous voulez servir et quand !

Obtenez des prix pour chaque niveau que vous terminez ! Télécharger le jeu gratuit Beachside Bites : Sip & Munch





Kasplat (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 333 Mo, iOS 11.0, Wade Lewis) Choisissez votre fléchette, verrouillez et chargez votre palette de couleurs et faites pleuvoir le chaos coloré dans ce joyeux bazar.



Battez-vous pour le meilleur score avec de nombreux modes de jeu, des bonus épiques et une stratégie plus profonde qu'il n'y paraît dans Kasplat. Télécharger le jeu gratuit Kasplat





Dragon Nest 2: Evolution (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.02, 3,4 Go, iOS 10.0, Level Infinite) Dragon Nest 2 : Evolution, le MMORPG free-to-play, est désormais disponible, ouvrant la voie à de nouveaux joueurs pour participer à l'aventure épique qui a déjà été vécue par plus de 300 millions de joueurs à ce jour.



La déesse Altea, créatrice de la Vallée du Dragon, fut empoisonnée par sa maléfique sœur Vestinel et tomba dans un profond sommeil. C'est dans son sommeil qu'est né le monde d'Archerin. Les ombres envahissantes dévastèrent ce continent et détruisirent la vie sur cette terre. L'humanité est devenue égoïste et avide et une calamité sans précédent s'est abattue sur cette terre pure. Les fans de Final Fantasy et autres Genshin Impact devraient retrouver leurs habitudes dans ce titre très bien réalisé et à la durée de vie énorme. Télécharger le jeu gratuit Dragon Nest 2: Evolution





Minigame Party: Pocket Edition (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 892 Mo, iOS 11.0, Com2uS Corp.) Le célèbre jeu de Com2uS est de retour sur mobile. Dans ce pack de 13 mini-jeux, il y en a pour tous les goûts.



Des contrôles simples, des personnages à collectionner et de la personnalisation. Télécharger le jeu gratuit Minigame Party: Pocket Edition





Pixel Sweepers (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v0.9.4, 99 Mo, iOS 12.0, Cogoo Inc.) Bienvenue dans Pixel Sweepers. Un jeu de mines classique avec une touche d'originalité.

C'est le meilleur jeu pour tuer le temps et il vient de s'améliorer. Pixel Sweepers est un jeu de mines avec l'interface la plus simple sur mobile. Appréciez cette nouvelle façon innovante de jouer à votre jeu classique préféré. Télécharger le jeu gratuit Pixel Sweepers





Le Jeu de la dame (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1, 1,6 Go, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Un excellent titre uniquement pour les abonnés Netflix. Bienvenue dans le monde de Beth Harmon, la star de la série The Queen's Gambit. Suivez des leçons d'échecs, résolvez des problèmes, disputez des matchs ou affrontez des amis en ligne dans cette véritable déclaration d'amour à la série.



Quelque soit votre niveau, ce jeu d'échecs immersif est accessible à tous avec plusieurs modes de jeu, des défis et autres. Télécharger le jeu gratuit Le Jeu de la dame





Solve & Roll (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 175 Mo, iOS 11.0, Alex Cockcroft) Téléchargez et essayez la démo gratuite ! Essayez les 20 premiers niveaux gratuitement !

Faites preuve d'intelligence et d'ingéniosité en utilisant différentes formes pour construire des ponts, des tours, des rampes, des boucles, des toboggans, des catapultes, et bien d'autres structures. Votre objectif est de guider une petite balle verte vers une étoile dorée étincelante.



Dans plus de 200 puzzles physiques astucieux, vous devrez placer les formes de manière appropriée pour révéler des solutions satisfaisantes. Les défis vont du plus simple au plus difficile, vous demandant de faire preuve de réflexion pour résoudre chacun d'entre eux. Parviendrez-vous à relever tous ces défis avec succès ? Télécharger le jeu gratuit Solve & Roll





Swordash (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.7.1, 292 Mo, iOS 12.0, FATTOY) Plongez dans cette aventure épique et préparez-vous à défendre votre maison contre une horde d'ennemis fous. Une fille mystérieuse est réapparue, et vous êtes le seul à pouvoir stopper cette invasion. Montrez votre bravoure et devenez le héros ultime !



Vous devrez maîtriser l'art de la stratégie avec des compétences aléatoires changeant à chaque bataille. Collectez des disques puissants pour débloquer des capacités ultimes dévastatrices, et équipez-vous d'un arsenal d'armes et d'équipements uniques. Affrontez des boss redoutables et relevez de nouveaux défis à chaque niveau. Exploitez le pouvoir de la science et dévoilez des secrets cachés pour accroître encore davantage votre puissance. Préparez-vous à une aventure palpitante où votre bravoure fera la différence face à cette horde d'ennemis ! Télécharger le jeu gratuit Swordash





SHT 2 NETFLIX (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.2, 158 Mo, iOS 15.0) Uniquement pour Netflix.



La nouvelle saison du jeu d'amour interactif de Netflix basé sur l'émission à succès promet plus de choix et plus de drame cet été. Sur une île paradisiaque, vous devrez trouver l'amour ou risquer tout en défiant les règles de Lana. Personnalisez votre look avec encore plus d'options, allant de la forme de vos yeux à votre maquillage, afin de vous préparer pour cette aventure torride.



Rencontrez un nouveau groupe de célibataires séduisants et ressentez l'amour (et la chaleur) dans l'air alors que vous vous lancez dans cette expérience interactive de jeu d'amour. Préparez-vous à vivre des moments passionnants et à découvrir de nouvelles opportunités pour trouver le véritable amour sur l'île ensoleillée. Télécharger le jeu gratuit SHT 2 NETFLIX





Tower of God: NEW WORLD (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.00.01, 221 Mo, iOS 12.2, Netmarble Corporation) Le lancement tant attendu de Tower of God: New World est enfin là ! Ce phénomène mondial, le webtoon aux 6 milliards de vues, est maintenant réimaginé par Netmarble et prêt à vous emmener dans une aventure épique. Rencontrez les personnages bien-aimés tels que Bam, Khun et Rak, et découvrez des histoires originales exclusives tout en gravissant la Tour de Dieu. Libérez vos puissantes compétences ultimes dans un style graphique de comics qui ravira tous les joueurs, qu'ils soient fans du webtoon ou nouveaux venus dans cet univers captivant. Formez votre équipe et préparez-vous à répondre à l'appel de la Tour ! Télécharger le jeu gratuit Tower of God: NEW WORLD





12 Labours of Hercules XV (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 251 Mo, iOS 11.0, Jetdogs Oy) Dans "12 Labours of Hercules XV - Little Big Adventure", suivez l'intrépide Hercule dans sa quête pour sauver ses nouveaux amis, emprisonnés sur une île flottante au-dessus de leurs terres natales. Affrontez de nouveaux obstacles, construisez des engins étranges, combattez des pirates du ciel et partez à la rescousse de vos proches.



Le jeu propose 50 niveaux passionnants de gestion du temps, ainsi que des sous-niveaux, des niveaux bonus et des super niveaux bonus pour prolonger le plaisir. De nouveaux paramètres permettent d'accélérer le rythme de jeu et de rendre l'aventure encore plus palpitante. Vous aurez la mission de sauver l'univers des Lilliputiens d'une ombre menaçante. Préparez-vous pour une aventure remplie d'action, de stratégie et de sauvetage héroïque dans ce nouveau volet de la série "12 Labours of Hercules" ! Télécharger le jeu gratuit 12 Labours of Hercules XV





Nouveaux jeux payants iOS :

A Monsters Expedition (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.1, 519 Mo, iOS 13.0, Draknek Limited) Après avoir fait les beaux jours d'Apple Arcade lors du lancement en 2020, A Monster's Expedition débarque sur l'App Store en tant que jeu premium. Conçu par des experts en casse-têtes, A Monster's Expedition propose une aventure adorable et relaxante en monde ouvert. Sa délicieuse réalisation n'a d'égal que son gameplay intelligemment travaillé. Un must pour tous les amateurs du genre. Télécharger A Monsters Expedition à 9,99 €





Family Chess (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 620 Mo, iOS 11.0, RedDeerGames sp. z o.o.) Un jeu d'échecs dans un emballage fantaisiste soigné. Découvrez une version plus vivante du jeu de société le plus populaire au monde. Choisissez votre héros préféré, votre échiquier et lancez-vous un défi dans cette version familiale du jeu d'échecs. Seul ou à plusieurs, Family Chess est conçu pour les joueurs de tous âges, ce qui en fait un choix idéal pour les soirées de jeux en famille, notamment grâce à ses différents niveaux de difficulté, allant de débutant à expert. Télécharger Family Chess à 1,99 €





La Chance du Locataire (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.11, 95 Mo, iOS 10.0, TrampolineTales) Dans "La Chance du Locataire", un jeu de style roguelike et deckbuilder, vous devrez affronter votre propriétaire en utilisant une machine à sous. Commencez avec un seul sou en poche et insérez-le dans la machine à sous pour tenter votre chance. Si vous décrochez le JACKPOT, vous pourrez payer votre loyer et vaincre le capitalisme qui vous opprime en tant que locataire. Le jeu ne propose aucune microtransaction ni pari impliquant de l'argent réel, offrant ainsi une expérience sans frais cachés. Préparez-vous à relever le défi et à faire tourner les rouleaux pour réussir votre mission ! Télécharger La Chance du Locataire à 5,99 €





Return to Monkey Island (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 3,4 Go, iOS 13.0, Devolver) Le jeu "Return to Monkey Island" met en scène Guybrush Threepwood, qui doit affronter son ennemi juré, le pirate zombie LeChuck, après de nombreuses années d'absence. Sa bien-aimée, Elaine Marley, a quitté son poste de gouverneur, laissant Guybrush à la dérive et frustré de ne jamais avoir découvert le secret de l'Île aux Singes. De jeunes pirates prennent le pouvoir sur l'île de Mêlée, entraînant des conséquences dangereuses. Le jeu propose des interactions amusantes avec d'anciens amis et de nouveaux personnages sur des îles familières, désormais gouvernées par des individus dangereux. Les joueurs se lanceront ensuite dans des aventures palpitantes, résolvant des énigmes astucieuses et faisant face à des situations farfelues. "Return to Monkey Island" offre un système de jeu traditionnel réinventé pour notre époque, avec des commandes repensées pour des interactions contextuelles, des dialogues réactifs et un inventaire convivial. Le jeu est salué pour son humour et sa narration et promet d'être un succès pour les fans de jeux d'aventure de type "point & click". Télécharger Return to Monkey Island à 9,99 €