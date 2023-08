Sorties jeux : CABAL: Return of Action, Ollie’s Arcade et Undead Horde 2: Necropolis

Aujourd'hui, 8 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement CABAL: Return of Action, Ollie’s Arcade et Undead Horde 2: Necropolis.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux payants iOS :

Undead Horde 2: Necropolis (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.5, 496 Mo, iOS 13.0, 10tons Ltd) Undead Horde 2 combine habilement l'action macabre, les éléments de jeu de rôle, la stratégie et le hack 'n' slash. Undead Horde 2 : Necropolis est tout simplement l'un des meilleurs jeux indépendants grâce à sa progression incroyablement gratifiante et à la variété des types de hordes qui font de la configuration de votre armée un véritable plaisir. Attention, la difficulté pourra en rebuter plus d'un, malgré des mécanismes astucieux qui vous rendront accrocs. Télécharger Undead Horde 2: Necropolis à 9,99 €





Bibots (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.6, 204 Mo, iOS 12.0, Plug In Digital) Bibots est un jeu d'action roguelike vu de haut avec un gameplay de shoot'em up. Dans ce jeu, vous devrez alterner entre deux personnages, explorer des zones envahies par des monstres, améliorer vos compétences, personnaliser vos personnages, apprendre de vos erreurs passées et recommencer à chaque fois pour tenter de sauver le monde.



Incarnez Tayar, un explorateur crob qui se révèle être le sauveur inattendu du monde de Takaful. Faites votre choix parmi différentes armes, rassemblez votre courage et lancez-vous dans une mission pour contrer les sinistres projets d'un génie maléfique. Tayar ne sera pas seul dans cette quête héroïque : après avoir croisé le chemin d'un Bibot par pur hasard (ou est-ce vraiment un hasard ?), il obtient le pouvoir de se métamorphoser en une ancienne créature mécanique. Chaque Bibot possède ses propres compétences spéciales, alors n'hésitez pas à les expérimenter tous pour trouver celui qui vous convient le mieux. Télécharger Bibots à 5,99 €





Nouveaux jeux gratuits iOS :

AM I AI (Jeu, Quiz, iPhone / iPad, v0.0.8, 158 Mo, iOS 11.0, Aden Unipessoal LDA) Am I AI - Image Trivia Game est un jeu passionnant qui met votre intelligence visuelle à l'épreuve ! Destiné à mettre au défi la perception des joueurs, AM I AI est un jeu de questions-réponses innovant qui invite les joueurs à faire la distinction entre les images générées par l'IA et les images réelles créées par des photographes, des illustrateurs et des designers.



Chaque niveau présente deux images similaires, l'une créée par l'IA et l'autre réelle. Le défi consiste à identifier correctement l'image générée par l'IA. Télécharger le jeu gratuit AM I AI





CABAL: Return of Action (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.35, 2 Go, iOS 11.2, Play This Game) Entrez dans le monde épique de Nevareth dans CABAL : Return of Action, le jeu mobile très attendu des créateurs de CABAL Online. Avec plus de 30 millions de joueurs en ligne et une lignée de MMORPG qui s'étend sur plus de 15 ans, CABAL : Return of Action est l'un des pionniers des RPG en 3D à proposer des combats rapides basés sur des combos dans un MMO stylisé immersif. Avec de nouvelles adaptations sur mobile et des fonctionnalités telles que l'auto-combat et l'auto-quête. Choisissez parmi huit classes uniques, maîtrisez vos compétences, terrassez vos ennemis et affrontez d'innombrables quêtes et défis dans ce monde époustouflant et immersif. Un vrai bon free-to-play è Télécharger le jeu gratuit CABAL: Return of Action





Inertix (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 29 Mo, iOS 12.0, Razvan Andrei) Plongez dans un casse-tête minimaliste et distinctif qui vous offrira un défi captivant.



Découvrez Inertix et lancez-vous dans une aventure rythmée par le temps, ponctuée d'énigmes délicates qui mettront à l'épreuve vos capacités de synchronisation. Le tout en offrant une expérience apaisante pour vos sens. Télécharger le jeu gratuit Inertix





Ollie’s Arcade (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 94 Mo, iOS 16.4, The Iconfactory) Laissez-vous tenter par un voyage nostalgique dans le passé avec vos jeux d'arcade classiques et vos jeux électroniques portables bien-aimés ! Cette délicieuse compilation propose une série de mini-jeux d'inspiration rétro qui trouvent l'équilibre parfait entre défi et simplicité. Pixels, difficulté et ambiance rétro sont là, sans publicité, achat intégré ou autre. Les mini jeux d'Ollie sont conçus pour être facilement compréhensibles et accessibles, et s'adressent à une gamme variée de joueurs, y compris ceux qui sont daltoniens. Mieux, Ollie's Arcade supporte les manettes et les claviers ! Télécharger le jeu gratuit Ollie’s Arcade





Samurai Shodown (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.9.6, 3,7 Go, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Sorti hier, Samurai Shodown est un jeu de combat unique avec un gameplay technique, des graphismes de haut vol et surtout des armes blanches pour se démarquer de la concurrence. Des guerriers de tous horizons, chacun avec des motivations qui lui sont propres, sont prêts à s'affronter pour accomplir leur destinée ! Un jeu exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Télécharger le jeu gratuit Samurai Shodown