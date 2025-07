Worms Across Worlds arrive sur Apple Arcade

Le plaisir d'exploser un ami (ou l'ordinateur comme on dit) a rarement été aussi jouissif que drôle dans un jeu en dehors de Worms. Et les petits gars de Team17 l'ont bien compris avec des suites à n'en plus finir, avec des armes toujours plus folles, du mouton explosif à la sainte grenade en passant par les bombardiers. La bonne nouvelle est que, pour les joueurs d’Apple Arcade, un certain Worms Across Worlds arrive bientôt !

Découvrez Worms Across Worlds

Worms à Travers les Mondes est la nouvelle évolution de la série primée. Suivez les Worms dans une folle aventure à travers le multivers à la poursuite d’un ennemi redoutable, entre des univers parallèles peuplés de Worms étranges et merveilleux !

Dans Worms Across Worlds, vous voyagerez donc à travers le multivers pour déjouer les plans du sinistre Professeur Worminkle, qui cherche à détruire l’univers. Affrontez vos adversaires sur des paysages variés et excentriques, allant de terrains familiers à des mondes étranges comme ceux de Gelée, d’Origami ou de Lave.

Le jeu propose un mode campagne complet avec 12 chapitres et 100 missions, jouables en solo ou avec un ami en coop local. Il inclut également les fonctionnalités classiques de la série Worms, comme le multijoueur local jusqu'à 4 et des matchs rapides contre l’IA.



Si vous n'avez jamais joué à la série Worms, vous incarnez une équipe de petits vers de terre audacieux, avec pour objectif d’éliminer vos adversaires sur une carte entièrement destructible à l’aide d’un arsenal d’armes délirantes. Worms Across Worlds reste fidèle à cette formule adorée, enrichie de nouveaux champs de bataille excentriques et qui semblent plus grands qu'à l'accoutumé.



Nous serons très attentif à la qualité du titre de Team17 lors de sa sortie le 7 août. Ce sera, sur mobile, une exclusivité Apple Arcade, Android et l'App Store classique ne seront pas servis à court terme. N'oubliez pas les autres jeux de la licence sur iOS comme Worms 3 ou Worms 4

