Netflix persiste dans le gaming : entre investissements renforcés et monétisation

Netflix accélère dans l'univers du jeu vidéo avec une approche qui mélange ambition et prudence. Le co-PDG Gregory Peters vient d'annoncer que le géant du streaming compte "intensifier" ses investissements gaming, malgré la fermeture récente de son studio AAA dirigé par l'ancien de Halo, Joseph Staten.

Une montée en puissance calculée

L'investissement actuel de Netflix dans les jeux reste modeste comparé aux budgets colossaux alloués aux films et séries. Mais les résultats encouragent : Grand Theft Auto San Andreas a franchi les 51 millions de téléchargements, tandis que Squid Game: Unleashed dépasse les 25 millions d'installations.

Peters insiste sur une approche "disciplinée" : pas question d'investir massivement avant de prouver la valeur créée pour les abonnés. Cette stratégie rappelle celle adoptée pour d'autres catégories de contenu — acquérir des utilisateurs, améliorer la rétention, justifier les prix qui ne cessent d'augmenter

L'avenir du modèle économique

Actuellement, les jeux Netflix sont gratuits pour les abonnés, sans publicités ni achats intégrés. Mais Peters n'exclut pas d'évoluer : "Nous restons ouverts à faire évoluer notre modèle de monétisation", tout en soulignant qu'il faut d'abord atteindre une échelle suffisante.

La firme mise sur quatre axes : jeux narratifs, jeux pour enfants, jeux grand public et jeux de party. Tous conçus pour mobile et streaming vers TV, délaissant consoles traditionnelles. En revanche, les jeux ne sont pas sur le cloud et bien lancés en local. Netflix ne souhaite pas suivre les pas de Google Stadia et Amazon Luna.

Malgré les fermetures de studios et les restructurations, Alain Tascan, patron gaming de Netflix, reste optimiste : "C'est comme un musicien, on commence par copier puis on trouve sa voix." Selon lui, la fermeture du studio AAA ne signale pas un abandon des projets ambitieux, mais plutôt une inadéquation entre le projet et la plateforme.

Netflix explore aussi de "nouvelles expériences interactives" pour 2025, s'appuyant sur ses licences phares comme Black Mirror. Avec un marché gaming évalué comme "très, très large", la stratégie semble payante à long terme, même si les investisseurs restent sceptiques — l'action a chuté de 3,3% après l'annonce.



