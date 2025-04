Netflix augmente encore ses prix en France : jusqu'à 21,99 € !

Netflix a annoncé une nouvelle hausse significative de ses tarifs en France, une décision qui risque de faire grincer des dents, mais qui s’aligne avec sa stratégie de rentabilité. Lors de la présentation de ses résultats trimestriels, la plateforme a affiché un chiffre d’affaires de 10,54 milliards de dollars (+12,5 %) et un bénéfice net de 2,89 milliards de dollars, dépassant les attentes. Ces performances ont gonflé le titre de 3 % en post-séance à Wall Street.

Hausses de prix en France

Ainsi, la nouvelle grille tarifaire est la suivante :

Standard avec pub : de 5,99 € à 7,99 € (+2 €).

Standard sans pub : de 13,49 € à 14,99 € (+1,50 €).

Premium : de 19,99 € à 21,99 € (+2 €).

Cette augmentation suit une tendance observée aux États-Unis, où l’abonnement standard sans pub est passé de 15,50 $ à 18 $ en décembre 2024. Selon les analystes, les hausses de prix vont se poursuivre, notamment en Europe, où une taxe de l’UE sur les plateformes pourrait accentuer la pression. On est loin des prix de lancement... comme chez Disney, Apple et autre.



La dernière augmentation en France datait de fin 2023.

Une santé financière robuste

Avec 300 millions d’abonnés fin 2024, Netflix mise sur l’engagement utilisateur (temps passé sur la plateforme) plutôt que sur la croissance brute des abonnés. La fin du partage gratuit de mots de passe et l’offre avec publicité ont dopé ses revenus. Ted Sarandos, co-directeur général, se dit confiant :

Nous résistons bien aux ralentissements économiques.

Greg Peters, l’autre co-directeur, ajoute que les recettes publicitaires ont doublé en 2024 et devraient encore doubler en 2025, grâce à un ciblage précis.

Publicité et direct au cœur de la stratégie

Netflix investit dans les contenus en direct, notamment le sport, pour fidéliser son audience. Des séries comme Black Mirror et la dernière saison de Stranger Things (2025) devraient renforcer l’attraction. La plateforme prévoit un chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025 et vise 410 millions d’abonnés d’ici 2030, avec une valorisation de 1 000 milliards de dollars. Malgré les critiques, notamment sur les prix et le blocage du partage des comptes, Netflix consolide sa position dominante.