Apple TV+ dévoile un aperçu de la série « The Savant » avec Jessica Chastain

Apple TV+ a dévoilé cette nuit un aperçu de « The Savant », une série limitée en huit épisodes, mettant en vedette et produite par Jessica Chastain, multi-récompensée d’un Academy Award, d’un SAG Award, d’un Golden Globe et d’un Critics Choice Award. Connue pour ses rôles dans « The Eyes of Tammy Faye », « The Good Nurse », « George & Tammy » et « A Doll’s House » à Broadway, Chastain joue donc dans ce thriller prévu sur Apple TV+ avec deux épisodes le 26 septembre 2025, suivis d’un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 7 novembre 2025.

Découvrez « The Savant »

Signé par Apple en 2023, « The Savant » est un thriller à suspense centré sur le personnage de Chastain, une agente infiltrée surnommée « The Savant », qui s’infiltre dans des réseaux extrémistes en ligne pour empêcher des menaces internes avant qu’elles ne s’aggravent.



La série réunit un casting talentueux, incluant Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste et l’acteur invité Pablo Schreiber.

Produite par FIFTH SEASON, « The Savant » est réalisée sous la production exécutive de Chastain et Kelly Carmichael pour Freckle Films, avec le lauréat d’un Emmy Alan Poul (« Six Feet Under », « Tokyo Vice »), la nommée aux Emmy Melissa James Gibson (« Anatomy of a Scandal », « House of Cards », « The Americans ») et le multiple lauréat d’Emmy et DGA Matthew Heineman (« A Private War », « Retrograde », « Cartel Land »). David Levine et Garrett Kemble sont producteurs exécutifs pour Anonymous Content, tandis qu’Andrea Stanley, autrice de l’article original de Cosmopolitan, agit en tant que consultante.



Apple TV+ se démarque toujours avec ses contenus premium, incluant des drames et comédies, des films, des documentaires et des divertissements pour enfants et familles, accessibles sur tous les appareils. Depuis son lancement mondial le 1er novembre 2019, Apple TV+ est la première plateforme de streaming entièrement originale, obtenant des éloges et plus de récompenses à ses débuts que toute autre plateforme. Les productions Apple Original ont remporté 580 prix et 2 787 nominations.